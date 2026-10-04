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کد خبر: ۳۳۹۳۴۳
تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸
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موفقیت آب منطقه‌ای لرستان با وجود شرایط جنگی و تحریم‌های ظالمانه؛ بهره‌برداری از آبرسانی مدرن به اراضی دیم لرستان جهشی شد

خرم‌آباد- خبرنگار کیهان: 
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: با آرایش جنگی ظرفیت اداری مبتنی بر تلاش جهادی امور آب لرستان، تبدیل زمین‌های دیم به آبی جهشی شد و پروژه آبرسانی به 1940 هکتار در پلدختر پس از 18 سال که نیمه‌کاره رها شده بود، اجرا و به بهره‌برداری رسید.
مهندس علیرضا کاکاوند در آیین بهره‌برداری از طرح آبرسانی دشت وسیع و حاصلخیز جایدر با حضور جمعی از مردم - سیدسعید شاهرخی استاندار لرستان - سید حمید کاظمی نماینده پلدختر در مجلس و تنی چند از مسئولان دستگاه‌ها، گفت: ۱۹۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی دشت حاصلخیز روستاهای جایدر تحت پوشش شبکه آبیاری مدرن قرار گرفت که در رونق اشتغال و اقتصاد مردم بسیار مؤثر است و آرزوی اهالی پس از 18 سال انتظار چنین روزی برآورده شد.
علیرضا کاکاوند افزود: این پروژه در سال ۱۳۸۸ آغاز شده و نیمه‌کاره رها شده بود که مدتی پیش با آرایش جنگی ظرفیت اداری و تلاش جهادی اجرا شد و زمین‌های وسیع حاصلخیز تحت پوشش شبکه آبیاری مدرن قرار گرفت.
مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان خاطرنشان کرد: این پروژه دارای یک ایستگاه مرکزی و پنج ایستگاه پمپاژ ثانویه است که ایستگاه مرکزی با دبی دو هزار و ۹۵۰ لیتر بر ثانیه، آب مورد نیاز شبکه را تأمین می‌کند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با بیان اینکه این طرح دارای حدود ۷۰ کیلومتر خطوط انتقال و خطوط اصلی درجه یک و دو است، گفت: در بخش خطوط اصلی، حدود ۵۷ کیلومتر به‌طور کامل اجرا شده و بخش‌هایی از شبکه نیز در حال تکمیل است. کاکاوند ادامه داد: آب پس از پمپاژ در ایستگاه مرکزی و عبور از مسیر انتقال، با اختلاف ارتفاع حدود ۶۷ متر وارد شبکه شده و از طریق دو کانال اصلی و شبکه‌های فرعی در اختیار اراضی کشاورزی قرار می‌گیرد.
وی طول کانال‌های آبرسانی این پروژه را ۹ هزار و ۷۹۲ متر عنوان کرد و ادامه داد: توسعه شبکه آبیاری مدرن در سطح ۱۹۴۰ هکتار، افزایش بهره‌وری مصرف آب و تجمیع ایستگاه‌های پمپاژ محلی از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان به مزیت‌های اجرای پروژه بر بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح علاوه بر کاهش هزینه‌های تأمین و انتقال آب برای کشاورزان، در کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی و استفاده بهینه‌تر از منابع آب سطحی حائز اهمیت است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به برنامه آب منطقه‌ای برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اشاره کرد و گفت: در استان لرستان ۶ ایستگاه پمپاژ نیمه‌تمام وجود داشت که طول عمر برخی از آن‌ها بیش از دو دهه است و در مدت اخیر تعیین تکلیف و تکمیل این پروژه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
مهندس علیرضا کاکاوند با بیان این مطلب که این طرح از پروژه‌های پیشران و جز مصوبات سفر ریاست جمهوری بود و برای تکمیل و بهره‌برداری این طرح بیش از دو همت اعتبار هزینه شده است، تصریح کرد: احداث ایستگاه‌های پمپاژ زیرساخت‌های لازم برای گسترش اراضی زیر کشت و افزایش سطح درآمد و اشتغال کشاورزان را فراهم می‌کند.

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