مشهد - خبرنگار کیهان:

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به تدوین سناریوهای اختصاصی برای خراسان رضوی به منظور گذر بی‌دغدغه از زمستان پیش رو، «مدیریت مصرف» و «تاب‌آوری شبکه» را رمز عبور از محدودیت‌های زمستانی در این استان عنوان کرد.

مصطفی رجبی‌مشهدی در نخستین نشست شورای پایایی منطقه و هماهنگی صنعت برق خراسان در مشهد افزود: با توجه به شرایط پیش‌روی صنعت برق در زمستان، تأمین سوخت نیروگاه‌ها، مدیریت مصرف و افزایش آمادگی و تاب‌آوری شبکه از اولویت‌های دوره سرد سال است.

وی تأکید کرد: به‌دنبال احتمال محدودیت گاز و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی برقی، لازم است برآورد بار، شناسایی نقاط پرریسک و برنامه‌ریزی برای مدیریت مصرف پیش از اوج سرما انجام شود.

معاون وزیر نیرو همچنین هماهنگی با شرکت‌های گاز و نفت، استانداری‌ها، صنایع و سایر دستگاه‌های مرتبط، مدیریت ذخایر سوخت نیروگاه‌ها، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و استفاده از ظرفیت مولدهای اضطراری را از جمله اقدامات مورد نیاز دانست.

رجبی‌مشهدی بر تدوین سناریوهای متناسب با شرایط منطقه خراسان برای عبور پایدار از زمستان تأکید کرد.

اعمال محدودیت‌های انرژی در زمستان

به‌طور شفاف به استانداران ابلاغ شود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی پیشگیرانه برای مواجهه با محدودیت‌های احتمالی سوخت در روزهای سرد سال، خواستار ابلاغ دقیق و جزئی مصوبات مرتبط با مدیریت محدودیت‌ها به استانداران شد.

علیرضا خدابنده گفت: وزارت نیرو مصوبات مربوط به اعمال محدودیت‌ها را با جزئیات و به‌صورت شفاف به استانداران ابلاغ کند تا در استان‌ها امکان برنامه‌ریزی و هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی فراهم شود.

وی ادامه داد: با توجه به ضرورت پیش‌بینی سناریوهای مختلف برای شهرهایی که احتمال قطع یا محدودیت گاز در آنها وجود دارد، لذا باید از هم‌اکنون مشخص شود در چنین مناطقی چه سازوکاری برای مدیریت و اعمال محدودیت‌های برق در نظر گرفته خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی همچنین بر ضرورت تأمین برق اضطراری تأسیسات آب شرب تأکید کرد و گفت: مجموعه‌های متولی آب شرب باید به تأمین دیزل‌ژنراتور و تجهیزات برق اضطراری مورد نیاز مکلف شوند تا در شرایط محدودیت انرژی، خللی در تأمین آب شرب مردم ایجاد نشود.

خدابنده در بخش دیگری از سخنان خود به مدیریت مصرف برق در بخش کشاورزی پرداخت و پیشنهاد کرد وزارت نیرو به شرکت‌های آب منطقه‌ای ابلاغ کند که برای چاه‌های کشاورزی در ماه‌های سرد سال پیش‌خرید آب انجام نشود.

وی ادامه داد: با توجه به دیماند صفر چاه‌های کشاورزی در ماه‌های دی و بهمن لازم است این موضوع از طریق جهاد کشاورزی به‌صورت شفاف و پیش از آغاز این دوره به کشاورزان اطلاع‌رسانی شود تا امکان برنامه‌ریزی مناسب برای بهره‌برداران بخش کشاورزی نیز فراهم باشد.