شیراز- خبرنگار کیهان:

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با تبیین مؤلفه‌های سیره علوی در خدمت‌گزاری، بر لزوم همراهی خدمت به مردم با نگاه رحمت تأکید کرد و با اشاره به الزامات فرهنگی و امنیتی کشور، تقسیم کار دقیق دستگاه‌ها را راهکار اساسی مقابله با آسیب‌های اجتماعی دانست.

نماز جمعه این هفته شیراز در سومین حرم اهل‌بیت (ع) در ایران اسلامی، به امامت حضرت آیت‌الله دژکام برگزار شد. وی در خطبه‌های این هفته با محور قرار دادن سیره نیکوکاری در خطبه اول و الزامات اقتدار نظام در خطبه دوم، به بررسی ابعاد مسئولیت‌پذیری کارگزاران و نقشِ معنویت در پیشبرد اهداف کشور پرداختند.

دژکام در خطبه اول با استناد به سیره انسان‌های باتقوا و روایتی از امام صادق (ع)، بر اهمیت خدمت به مردم تأکید کرد و گفت: مؤمن برای مؤمن، رحمت است و حضور در کنار او و گره‌گشایی از کارش، برکت را به همراه دارد.

امام جمعه شیراز خطاب به مدیران و کارگزاران نظام تصریح کرد: خدمت به مؤمنان باید با نگاهی مبتنی بر رحمت همراه باشد. وقتی مراجعه‌کننده‌ای با نیازی به شما مراجعه می‌کند، او در واقع رحمتی است که خداوند برای شما فرستاده است؛ بنابراین نباید با بی‌حوصلگی یا سخت‌گیری‌های بی‌مورد، این فرصتِ کسب رحمت الهی را از دست داد.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن گرامیداشت هفته فراجا، امنیت را هدیه فراجا به جامعه دینی دانست و افزود: دشمن با حمله به ستاد فرماندهی انتظامی، مستقیماً وارد جنگ با درون جامعه ما شده است؛ چرا که مأموریت این نیرو حفظ امنیت داخلی است و ما قدردان زحمات این عزیزان و حافظ یاد شهدای آنها هستیم.

خطیب جمعه شیراز در ادامه با اشاره به گلایه‌های مردمی نسبت به آسیب‌های اجتماعی، بر ضرورت تقسیم کار دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: برخی دستگاه‌ها برای فرار از مسئولیت، خود را پشت سر فراجا پنهان می‌کنند؛ این در حالی است که کار فرهنگی بر عهده مسئولان آموزشی و فرهنگی است و کار امنیتی بر عهده پلیس. این‌ها با هم تضاد ندارند و مکمل یکدیگرند. باید با تقسیم کار دقیق و بدون فرافکنی، با مسائل بغرنج فرهنگی و اجتماعی برخورد کرد.

وی همچنین با اشاره به دستور ریاست قوه قضائیه تصریح کرد: مطالبه‌گری ریاست محترم قوه قضائیه برای ساماندهی مسائل کوچه و خیابان، گامی مهم است و دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم باید در این عرصه به صورت هماهنگ عمل کنند.

امام جمعه شیراز با گرامیداشت در پیش بودن روز روستا و عشایر، نقش این قشر را در استقلال کشور حیاتی خواند و با تقدیر از رژه باشکوه عشایر در شیراز، افزود: عشایر غیور با حضور خود به دشمنانی که چشم طمع به این آب‌ و خاک دارند، نشان دادند که وجب‌به‌وجب این کشور را حراست می‌کنند. سیاست‌گذاری‌ها باید به سمت آبادی روستاها سوق یابد، چرا که روستای آباد، بازوی توانمند کشور در جنگ اقتصادی است.

بخش پایانی سخنان آیت‌الله دژکام به پیام جامع رهبر عالی‌قدر، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، به اجلاس سراسری نماز اختصاص داشت. وی با بیان اینکه کلام رهبری، راهبردی برای پیروزی در میدان‌های نبرد است، گفت: رهبر معظم انقلاب به درستی فرمودند که اقامه نماز نقش ویژه‌ای در جهاد و پیروزی دارد؛ چرا که این عالم تحت قدرت الهی اداره می‌شود و نماز، کلید اتصال به این قدرت لایزال است.

خطیب جمعه شیراز در پایان با اشاره به اثرات وضعی نماز در زندگی، به تجربه یکی از جوانان شیرازی اشاره کرد و افزود: مردم بدانند نماز و توسل اثرگذار است؛ اگر می‌خواهید در جنگ اقتصادی پیروز شوید و مشکلاتتان حل شود، در کنار تلاش و فعالیت شرعی، به نماز پناه ببرید و از خداوند بخواهید به کار و روزی شما برکت دهد.