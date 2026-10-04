شهرکرد- خبرنگار کیهان:

رزمایش ۳۰ هزار نفری جان فدایان بام ‌ایران با شعار «لبیک یا خامنه‌ای» در استان چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود.

سرهنگ پاسدار هوشنگ جمشیدی، جانشین فرماندهی سپاه قمر بنی‌هاشم (ع) استان با قدردانی از حضور فعال اقشار مختلف مردم و مسئولان در برگزاری کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان و همچنین بیش از ۲۰۰ شب اجتماعات پرشور مردمی، گفت: جان‌فدایان و مردم مبعوث واژه‌های پرمعنایی برای نقش‌آفرینی بی‌بدیل ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی و غیورمردان و شیرزنان استان ولایت‌مدار چهارمحال و بختیاری است.

وی افزود: در زمینه لبیک به فرامین رهبر معظم انقلاب و تجدید بیعت با آرمان‌های والای معمار کبیر انقلاب و امام شهیدمان، رزمایش بزرگ ۳۰ هزار نفری جان فدایان بام ایران برگزار می‌شود.

جمشیدی اضافه کرد: این رزمایش روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه همزمان با سفر تاریخی رهبر شهید به استان چهارمحال و بختیاری رأس ساعت ۳ بعدازظهر در سراسر استان با شعار #لبیک-یاخامنه‌ای برگزار خواهد شد.

جمشیدی در پایان از اقشار مختلف مردم و بسیجیان و دلسوزان ایران اسلامی خواست برای ثبت نام و سازماندهی حضور در رزمایش به پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسیج سراسر استان مراجعه کنند.