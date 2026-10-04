بوشهر - خبرنگار کیهان:

دکتر سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در جشن ملی هفته گردشگری در بوشهر با بیان اینکه گردشگری یکی از پیشران‌های مهم اقتصاد کشور است، تصریح کرد: مصمم هستیم این قطار را با سرعت بیشتری به حرکت درآوریم و برای آینده‌ای که پیش رو داریم، زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم.

دکتر صالحی‌امیری از سرمایه‌گذاران سراسر کشور دعوت کرد برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری به جنوب و به‌ویژه بوشهر توجه کنند و گفت: از همه سرمایه‌گذاران در سراسر کشور تقاضا می‌کنم به سمت جنوب و به‌خصوص بوشهر بیایند. بسته‌های سرمایه‌گذاری توسط استانداری و همکاران ما آماده شده است و سرمایه‌گذاران می‌توانند برای آینده بوشهر در ایجاد زیرساخت‌های جدید نقش‌آفرینی کنند.

دکتر صالحی‌امیری تصریح کرد: دولت و وزارت میراث ‌فرهنگی در کنار استان هستند و پیشنهاد می‌کنم همایش ملی سرمایه‌گذاری در بوشهر با سرعت برگزار شود تا زمینه برای معرفی ظرفیت‌ها و بسته‌های سرمایه‌گذاری استان فراهم شود.

وزیر میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش دیگری از سخنان خود، دریا را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه گردشگری بوشهر دانست و گفت: وقتی از گردشگری سخن می‌گوییم، ابتدا باید از جذابیت صحبت کنیم و جنوب ایران یکی از جذاب‌ترین جغرافیاهای کشور است، دریا با این عظمت، ظرفیت بزرگی است که باید بیش از گذشته در خدمت گردشگری قرار گیرد.

وی افزود: امروز در جهان، بخش قابل توجهی از درآمد کشورها از اقتصاد دریا به دست می‌آید، اما ما هنوز نتوانسته‌ایم آن‌گونه که شایسته است از ظرفیت دریا بهره‌برداری کنیم.

دکتر صالحی‌امیری با بیان اینکه بوشهر می‌تواند به یکی از قطب‌های گردشگری دریایی ایران تبدیل شود، تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری دریایی، هتل‌ها و مجتمع‌های گردشگری در نوار ساحلی است و وزارت میراث ‌فرهنگی آمادگی دارد از مسیر صدور مجوز تا احداث و بهره‌برداری در کنار استان

باشد.

وزیر میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر اینکه ظرفیت بوشهر را نباید فقط در گردشگری خلاصه کرد، گفت: بوشهر یک هویت، یک تبار و یک شناسنامه تاریخی دارد.

دکتر صالحی‌امیری با قدردانی از مردم، جوانان، زنان، مردان، فعالان فرهنگی و گردشگری و مدیران استان بوشهر گفت: مردم بوشهر در طول تاریخ نشان داده‌اند که در سختی‌ها در کنار ایران ایستاده‌اند و امروز نیز زندگی و تلاش در این استان جریان دارد.

وی در پایان تصریح کرد: دولت و وزارت میراث‌ فرهنگی در کنار مردم بوشهر خواهند بود و هدف این است که بوشهر را در آینده، در جایگاهی درخور تاریخ، فرهنگ، تمدن، مقاومت و ظرفیت‌های کم‌نظیر آن ببینیم.