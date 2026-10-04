همزمان با حملات گسترده به زیرساخت‌های «کی‌یف» پایتخت اوکراین، روسیه از دیپلمات‌ها و اتباع خارجی خواست که فوراً این شهر را ترک

کنند.

حملات روسیه به زیرساخت‌های کی‌یف طی روزهای اخیر تشدید شده است. پیش از این مسکو هشدار داده بود که اوکراین تاوان حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه را پس خواهد داد. روسیه طی روزهای اخیر حملات خود به پل‌های مهم کی‌یف را نیز آغاز کرده است. روز جمعه برای اولین بار از آغاز جنگ اوکراین، «پل جنوبی» که شرق و غرب پایتخت این کشور را از روی رودخانه دنیپرو به یکدیگر متصل می‌کند، هدف دو حمله پهپادی روسیه قرار گرفت. روز شنبه نیز شهردار کی‌یف خبر داد که دومین پل مهم پایتخت اوکراین‌، هدف حملات روسیه قرار گرفته است. دیروز هم رسانه‌ها گزارش دادند همزمان با سفر صدراعظم آلمان به کی‌یف در بحبوحه تشدید حملات مسکو به پایتخت اوکراین، یک پهپاد روسی بار دیگر پل مهم شمالی این شهر را هدف قرار داد.فردریش مرتس، صدراعظم آلمان با صدور بیانیه‌ای در این باره گفت که در دومین سفر خود به کی‌یف از زمان تصدی مقام صدراعظمی آلمان، به این شهر آمده تا حمایت برلین از اوکراین را به نمایش بگذارد. او در این بیانیه مدعی شد: «اگر روسیه متوقف نشود، ماشین جنگی آن دیر یا زود علیه ما هم به کار خواهد افتاد». به گزارش آسوشیتدپرس، حملات روسیه در روزهای اخیر موجب تعطیلی کامل یا جزئی سه پل از مجموع شش پل جاده‌ای کی‌یف بر فراز رودخانه دنیپرو شد.

همزمان با تشدید حملات وزارت خارجه روسیه هم با صدور بیانیه‌ای هشدار بسیار سفت و سختی برای تخلیه کی‌یف صادر کرد.وزارت خارجه روسیه در اشاره به هشدارهای قبلی اعلام کرد «طرف روس پیش‌تر هم از اتباع خارجی و دیپلمات‌ها در کی‌یف خواسته بود این شهر را ترک کنند و از سفر به اوکراین خودداری کنند».این وزارتخانه افزود «با نگرانی خاطرنشان می‌کنیم که همه به این هشدارها توجه نکرده‌اند و برخی آگاهانه خود را در معرض خطر مرگ قرار می‌دهند».

تظاهرات اوکراینی‌ها

خبر دیگر این که روز شنبه صدها اوکراینی در میدان اصلی مرکز کی‌یف تجمع کرده و خواستار توقف جنگ و برقراری صلح شدند. به گزارش فارس به نقل از رسانه‌های اوکراینی این تجمع را حامیان «الکساندر تودوروف»، نظامی از تیپ ۴۱ نیروهای اوکراین، سازماندهی کردند. تودوروف پیشتر خواستار تظاهرات مقابل دفتر ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، و اعتراض در میدان شده بود. بر اساس این گزارش مقامات اوکراینی با اقدامات امنیتی و قضائی به این تحرکات پاسخ دادند. تودوروف در ۱۹ سپتامبر(28 شهریور) پس از فراخوان‌هایش برای تظاهرات بازداشت شد و اتهام ترک خدمت نظامی بدون اجازه به او وارد شد. همچنین نیروهای امنیتی محاصره شدیدی در محل اعتراض ایجاد کردند.