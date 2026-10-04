سرویس خارجی-

نیروهای مسلح یمن با عملیات موشکی و پهپادی علیه تأسیسات آرامکو در ریاض، آتش گسترده‌ای برپا کردند که تصاویر ماهواره‌ای شدت آن را «بالا» نشان می‌دهد؛ همزمان پیشروی‌های میدانی در جنوب تعز به فرار فرماندهان نظامی و سیاسی وابسته به رژیم سعودی از «التربه» و «الشمایتین» منجر شده و صفوف مزدوران در حال فروپاشی است.

تحولات ژئواستراتژیک معاصر در منطقه غرب آسیا نشان می‌دهد که پایداری نظام‌های سیاسی وابسته به قدرت‌های بیگانه و رانت نفتی، بیش از پیش با مشکل روبه‌رو شده است؛ چرا که ظهور کنشگران ولو کوچک اما با انگیزه و با قابلیت‌های بازدارنده پیشرفته، منطق کلاسیک سلطه نظامی را دگرگون ساخته و مفهوم امنیت انرژی را از حوزه صرف اقتصادی به عرصه پیچیده‌ای از رقابت‌های نامتقارن و اتحادهای پنهان منتقل کرده است. یمنی‌ها از همین دست کنشگرانند!

دیروز نیز اعلام شد نیروهای مسلح یمن در واکنش به تجاوزات پی‌درپی رژیم سعودی علیه صنعا و دیگر استان‌های کشور، عملیاتی دقیق با موشک‌های بالستیک و پهپاد علیه تأسیسات مهم شرکت آرامکو در ریاض انجام دادند. یحیی سریع در این باره اعلام کرد اهداف مورد نظر با اصابت مستقیم مواجه شده و آتش‌سوزی در محل‌های هدف‌گرفته ‌شده ایجاد شده است. تصاویر ماهواره‌ای نیز نشان می‌دهد شدت حرارت در تأسیسات آرامکو به شدت بالاست و آتش همچنان در حال گسترش است. همچنین خبرها حاکی از هدف قرار گرفتن پایگاه خمیس مشیط عربستان است. این اقدام در چارچوب معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید» صورت گرفته و هشداری روشن به ریاض است که بهای بی‌اعتنائی به خون مردم یمن و همراهی با رژیم صهیونیستی و آمریکا سنگین خواهد بود.

فرار فرماندهان سعودی از جنوب تعز

همزمان با ادامه عملیات میدانی، نیروهای مسلح یمن کنترل خود را بر شهرستان سامع در جنوب شرقی استان تعز گسترش دادند و بر مناطق وسیعی از شهرستان‌های الحجریه از جمله رشته‌کوه جرداد، بنی عمر، البدیجه، الزعزاء و طبط‌الارنب تسلط یافتند. دبیر شورای عالی سیاسی یمن اعلام کرد فرماندهان نظامی و سران سیاسی وابسته به عربستان از «التربه» و «الشمایتین» در جنوب تعز‌ گریخته‌اند. در حالی که برخی از منابع از رسیدن انقلابیون یمن به 5 کیلومتری تعز خبر می‌دهند، برخی نیز اعلام کرده‌اند که آنها وارد شهر شده‌اند. همچنین نیروهای مسلح یمن یک مسیر امدادرسانی حیاتی میان شهرهای تعز و عدن را به کنترل خود درآوردند. منابع محلی گزارش دادند ساکنان روستاهای عناقب، کزم، البریحه و بنی‌جعفر نیروهای تحت حمایت ریاض را بیرون راندند و صفوف این نیروها در بخش جنوبی استان به سرعت در حال فروپاشی است.

پیشروی در جبل‌حبشی و کوه‌ هان

در منطقه جبل‌حبشی نیز، نیروهای یمنی پس از تصرف بنی‌بکری کنترل عناقب را تکمیل کردند و به سمت البریحه و بنی‌جعفر پیشروی نمودند تا به حومه جبل‌العرمه، بلندترین رشته‌کوه منطقه، رسیدند. آن‌ها همچنین کنترل کامل کوه «هان» را به دست گرفتند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که نیروهای وابسته به سعودی با کمبود روحیه، نیروی کمکی، مواد غذایی و مهمات مواجه‌اند و تیپ چهارم پیاده‌نظام کوهستانی به شیوه‌ای سؤال‌برانگیز از مواضع خود عقب‌نشینی کرده است. مخالفت مردمی با استقرار شبه‌نظامیان تحت حمایت ریاض در شهرستان‌های جبل حبشی، الشمایتین و سامع به یکی از عوامل اصلی این عقب‌نشینی‌ها تبدیل شده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن نیز اعلام کرد: «نیروهای مسلح ما، به لطف خداوند متعال،موفق به هدف قرار دادن و بیرون راندن مزدوران دشمن سعودی از شرق الجوف شدند.» دیروز عصر همچنین برخی از منابع خبری از ورود انقلابیون یمن به خانه رئیس مجلس وابسته به عربستان خبر دادند

بسیج عمومی در زمار علیه جنایات سعودی

اهالی شهر زمار و قبایل اطراف آن نیز بسیج عمومی و قبیله‌ای همراه با نیرو و سلاح اعلام کرده‌اند تا با تجاوزات و جنایات رژیم سعودی مقابله کنند. این واکنش پس از بمباران غیرنظامیان و ارتکاب جنایات جنگی در منطقه صورت گرفته است. سخنگوی وزارت بهداشت یمن تأکید کرد حملات عربستان به‌طور مشخص مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را هدف قرار می‌دهد، وضعیتی که در سایه محاصره مستمر و ممانعت از ورود دارو و تجهیزات پزشکی رخ می‌دهد. زیرساخت‌های بهداشتی کشور به‌شدت آسیب دیده و صدها هزار بیمار با مشکلات جدی درمان روبه‌رو هستند.

معادله پایتخت در برابر پایتخت

از آن سو حزام الاسد، عضو برجسته دفتر سیاسی جنبش انصارالله، تأکید کرد بمباران مناطق مسکونی صنعاء هرگز عملیات نیروهای مسلح یمن و بیرون راندن عناصر وابسته به عربستان از تعز را متوقف نخواهد کرد. وی هشدار داد معادله «پایتخت در برابر پایتخت» اجرا خواهد شد و کسانی که پایتختشان نفتی است نباید در پایتخت دیگران آتش بیفروزند. مدیر دفتر شبکه المیادین در یمن نیز از پیشروی نیروهای یمنی به سمت منطقه استراتژیک التربه خبر داد و افزود تسلط بر این نقطه زمینه کنترل بر دیگر مناطق استان تعز را فراهم می‌کند. مزدوران وابسته به ریاض حتی گذرگاه‌های اضطراری شهروندان را بسته‌اند.

هراس آمریکا و اتحاد پنهان ریاض-تل‌آویو

گزارش وب‌سایت آمریکایی پولیتیکو نشان می‌دهد واشنگتن به دلایل عملی، نظامی و سیاسی از ورود مستقیم به جنگ یمن به درخواست ریاض خودداری می‌کند؛ از جمله پیچیدگی جبهه ایران، تجربه محدود حملات هوائی قبلی، کمبود مهمات و این واقعیت که انصارالله شریک ایران است نه ابزار دست آن. همزمان وبگاه «شیر پست» از شکل‌گیری اتحاد استراتژیک پنهانی میان عربستان سعودی و رژیم اسرائیل برای متوقف کردن حملات یمنی خبر می‌دهد. کنترل نیروهای یمن بر ساحل باب‌المندب تهدیدی جدی برای هر دو طرف محسوب می‌شود و همکاری اطلاعاتی آن‌ها در پی پیشروی‌های یمن در ساحل غربی افزایش یافته است، اتحادی که کنترل سه مکان مقدس اسلامی را در دست دو رژیم قرار می‌دهد و به افزایش کشتار غیرنظامیان منجر شده است.