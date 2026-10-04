همزمان با نزدیک شدن به سالگرد عملیات هفتم اکتبر، ده‌ها هزار نفر در اقصی نقاط جهان علیه توحش صهیونیست‌ها و نسل‌کشی در غزه تظاهرات کرده و خواستار تحریم این رژیم جانی

شدند.

رژیم صهیونیستی از اکتبر 2023 (مهر 1402) روند جدیدی برای نسل‌کشی فلسطینیان در غزه را آغاز کرد. گرچه حمایت آمریکا و کشورهای اروپایی، صهیونیست‌ها را گستاخ‌تر کرده است اما افکار عمومی جهان به شدت علیه صهیونیست‌هاست طوری که چندی پیش نتانیاهو تصریح کرد: «جهان از اسرائیل خشمگین است.»

در همین راستا، طی روزهای گذشته هزاران شهروند سوئیسی در ژنو که مرکز بسیاری از نهادهای بین‌المللی است با انجام تظاهرات اعتراضی، خشم خود را از جنایات رژیم اسرائیل به نمایش گذاشتند و خواستار پاسخگو کردن این رژیم شدند. همزمان هزاران نفر از مردم آلمان نیز با حضور در خیابان‌های برلین با اهتزار پرچم فلسطین، خواستار توقف ارسال تسلیحات به رژیم کودک کش صهیونیست شدند. مردم همچنین خواستار محاکمه سران رژیم صهیونیستی از جمله بنیامین نتانیاهو و تحریم آن رژیم شدند.

در کره جنوبی نیز تظاهرکننده خشمگین در برابر سفارت آمریکا در سئول تجمع کرده و خواستار پایان یافتن اشغالگری در اراضی فلسطینیان شدند. در لندن، پایتخت انگلیس نیز هزاران معترض با حضور در خیابان، از آرمان فلسطین حمایت و خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطین و پایان جنایت علیه مردم غزه و کرانه باختری شدند. تظاهرات حامیان فلسطین حتی به داخل آمریکا نیز رسیده و شهروندان نیویورکی با تجمع در خیابان خواستار اخراج هیئت دیپلماتیک صهیونیست در سازمان ملل به دلیل جنایت علیه فلسطینیان شدند. در سوئد، مراکش، کانادا و سایر کشورهای جهان نیز تظاهرات مشابهی علیه نسل‌کشی فلسطینیان برگزار شد. انتظار می‌رود با نزدیک شدن به سالگرد هفتم اکتبر (15 مهرماه) موج بزرگ‌تر جهانی در محکومیت جنایات صهیونیست‌ها در اقصی نقاط دنیا ایجاد شود.

اتحادیه‌ پرستاری انگلیس علیه صهیونیست‌ها

شدت جنایات صهیونیست‌ها باعث شده حتی کالج سلطنتی ‌پرستاری انگلیس «RCN» که نماینده حدود ۶۰۰ هزار ‌پرستار و فعال حوزه بهداشت و سلامت در این کشور است، همکاری خود با شرکت «تیوا» که تحت مالکیت صهیونیست‌ها است را پایان دهد. این تصمیم پس از درخواست‌ها از سوی فشارهای سازمان «پرستاران حامی فلسطین» و سازمان «درخواست‌های کارکنان سلامت از کالج‌های سلطنتی» اتخاذ شد. اکنون کارکنان بخش سلامت انگلیس خواستار پایان همکاری تجاری با شرکت‌های صهیونیست شده و تاکید دارند باید تمامی ارتباطات با شرکت‌هایی که با ارتش رژیم صهیونیستی ارتباط دارند قطع شود.

تداوم جنایات در غزه و کرانه باختری

در این سو صهیونیست‌ها که حمایت غرب را دارند همچنان مشغول جنایتند و آتش‌بسی که یک سال از اعلام آن می‌گذرد جلوی نسل‌کشی در غزه و کرانه باختری را نگرفته است. طی روزهای گذشته چندین فلسطینی از جمله یک دختربچه ۶ ساله به دست نظامیان صهیونیست به شهادت رسیده و شماری دیگر مجروح شدند.

در همین رابطه منابع پزشکی در نوار غزه اعلام کردند یک فلسطینی در جریان تیراندازی نظامیان صهیونیست در شمال غرب شهر خان‌یونس به شهادت رسید. همزمان، منابع محلی از افزایش حملات هوائی و تیراندازی نظامیان صهیونیست در مناطق مختلف نوار غزه طی هفته‌های اخیر خبر می‌دهند. همچنین نظامیان صهیونیست محاصره نوار غزه را تنگ‌تر کرده و اکنون 60 درصد از این باریکه را تحت کنترل دارند و نزدیک به 2 میلیون ساکن فلسطینی را در یک منطقه بسیار متراکم محصور کرده‌اند.

منابع بیمارستانی نیز گزارش دادند در حمله پهپادی صهیونیست‌ها به یک خودرو در جنوب دیرالبلح، یک غیرنظامی به شهادت رسیده و ۱۰ فلسطینی دیگر مجروح شدند. در همین حال، حملات و تیراندازی‌های صهیونیست‌ها در چندین منطقه دیگر غزه نیز گزارش شده است. در محله شیخ رضوان یک فلسطینی بر اثر حمله پهپادی زخمی شد و در شمال شهر غزه نیز چند نفر در حمله پهپادی مجروح شدند.

دامنه این جنایات به کرانه باختری نیز کشیده شده است. دیروز در پی تیراندازی نظامیان صهیونیست در یک ایست بازرسی در شرق طولکرم، یک غیرنظامی فلسطینی به شهادت رسید. منابع محلی همچنین از ادامه حملات شهرک‌نشینان صهیونیست علیه فلسطینیان خبر می‌دهد. در تازه‌ترین مورد، شهرک‌نشینان به منازل فلسطینیان در شهرک السموع در جنوب الخلیل حمله کرده و یک خودرو را به آتش کشیدند. همچنین شهرک‌نشینان اقدام به سرقت اموال فلسطینیان و نیز ویران کردن باغات زیتون در کرانه باختری کردند. منابع فلسطینی همچنین از دستگیری شماری غیرنظامی از جمله یک خبرنگار به دست نظامیان صهیونیست در کرانه باختری خبر

می‌دهند.