کارشناسان چینی در تلویزیون این کشور اعلام کردند موج حملات موشکی و پهپادی ایران، افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا را فرو ریخته و روحیه نظامیان آمریکایی را مانند دوران جنگ ویتنام تضعیف کرده است.

گزارش‌های متعدد کارشناسان و رسانه‌های غربی نشان می‌دهند که حملات موشکی و پهپادی ایران به پایگاه‌های آمریکایی در اردن، بحرین، کویت و دیگر نقاط غرب آسیا خسارات گسترده‌، سنگین و جبران ناپذیری وارد کرده و صدها سازه نظامی را آسیب زده یا به طور کامل تخریب کرده است. این بار کارشناسان چینی در همین رابطه، در تلویزیون این کشور اعلام کردند که افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا کاملاً فرو ریخته است. موج‌های پی‌درپی پاسخ موشکی و پهپادی ایران، پایگاه‌های آمریکایی را به اهداف مستقیم تبدیل کرده و واشنگتن هیچ راهی جز خروج ندارد. آن‌ها تأکید کردند افول روحیه نظامیان آمریکایی درست مانند جنگ ویتنام رخ داده، با این تفاوت که این‌بار نبرد به دریاها و ناوها کشیده شده است. در این میان، مقام‌های آمریکایی از کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر گفته‌اند.