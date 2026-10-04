یک تفنگدار آمریکایی، در هتلی در شهر ناها، زن ژاپنی را کُشت و کیف پول و کوله‌پشتی او را سرقت کرد اما مدتی بعد دستگیر شد.

ژاپن، یکشنبه، در واکنش به قتل و سرقت از یک زن محلی در اوکیناوا، که گفته می‌شود یک تفنگدار دریایی آمریکا در آن دخیل بوده است، اعتراض رسمی خود را به سفیر آمریکا در توکیو ابلاغ کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از کیودو، دیوین بالارد، ۲۰ ساله، روز یکشنبه، بازداشت شد. پلیس استان اوکیناوا اعلام کرده بالارد مظنون است که بامداد شنبه در هتلی در شهر ناها، آنا یاگی، ۳۹ ساله، را به قتل رسانده و کیف پول و کوله‌پشتی او را سرقت کرده است. بالارد این اتهامات را رد کرده است. به گفته پلیس، تصاویر و شواهد موجود نشان می‌دهد این فرد همراه با یاگی وارد هتل شده بود. جسد این زن صبح شنبه در هتل پیدا شد. معاون وزیر امور خارجه ژاپن اعتراض رسمی دولت این کشور را به سفیر آمریکا در توکیو ابلاغ کرد.