معاون وزیر ارتباطات با اشاره به منظومه ماهواره‌ای شهید سلیمانی گفت:

۳ ماهواره از مجموعه ۲۴ ماهواره این منظومه آماده شده و امسال در دهه فجر رونمایی خواهند شد.

حسن سالاریه، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضائی ایران در مراسم افتتاحیه هفته جهانی فضا با اشاره به دستاوردهای صنعت فضائی کشور در سال‌های اخیر گفت: در سال گذشته در بسیاری از شاخص‌های توسعه صنعت فضائی به نقاط عطف تاریخی رسیدیم و این دستاوردها حاصل تثبیت عملکرد و تلاش مجموعه‌های مختلف این صنعت است.

وی با اشاره به عملکرد موفق ماهواره‌بر «قائم ۱۰۰» اظهار کرد: تثبیت عملکرد ماهواره‌بر قائم ۱۰۰ از اتفاقات مهم صنعت فضائی کشور بود و در کنار آن، مأموریت ماهواره «چمران» نیز با موفقیت انجام شد. این ماهواره در توسعه الگوریتم‌های کنترل موقعیت ماهواره در مدار و انجام نخستین تقرب مداری کشور، موفقیت مهمی را رقم زد.

سالاریه همچنین با اشاره به پروژه «سامان» افزود: انتقال مداری سامان نیز از دیگر اتفاقات مهم بود که نرم‌افزار شبیه‌ساز این بلوک انتقال مداری توسط پژوهشگاه فضائی توسعه یافت و این بلوک با استفاده از ماهواره‌بر سیمرغ به فضا پرتاب شد. نمونه‌های پیشرفته‌تر این بلوک نیز در دسترس است و سامان می‌تواند نقش مهمی در دستیابی به مدارهای بالاتر ایفا کند.

پایا به‌طور کامل در حال ارائه خدمات است

وی عملکرد کامل ماهواره «پایا» را از دیگر رکوردهای صنعت فضائی کشور عنوان کرد و گفت: این ماهواره که سال گذشته در مدار قرار گرفت، حاصل تلاش مجموعه‌های داخلی است و دوربین و زیرسامانه‌های مختلف آن به‌صورت کاملاً بومی در کشور توسعه یافته‌اند. نسل‌های پیشرفته‌تر این ماهواره نیز در دست ساخت هستند و دقت بالای تصویربرداری از ویژگی‌های مهم پایا محسوب می‌شود. سالاریه از تکمیل ماهواره «پایا ۲» خبر داد و اظهار کرد: پایا ۲ نمونه پیشرفته‌تر ماهواره پایا با دقت تصویربرداری بهتر از ۳ متر است که تکمیل شده و در برنامه پرتاب قرار گرفته است. رئیس سازمان فضائی ایران با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه صنعت فضائی گفت: یکی از شعارهای محوری دولت در حوزه فضا و سایر حوزه‌های فناوری، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است که این شعار در صنعت فضائی به مرحله عمل رسیده است. وی افزود: در دو سال گذشته سه ماهواره ساخته‌شده توسط بخش خصوصی در مدار قرار گرفته است. شاید این ماهواره‌ها از نظر مشخصات فنی در برخی موارد در سطح پایین‌تری قرار داشته باشند، اما استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شتاب‌بخشی به پیشرفت صنعت فضائی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و این مسیر ادامه خواهد داشت. سالاریه همچنین با اشاره به منظومه ماهواره‌ای «شهید سلیمانی» گفت: نخستین نمونه از این منظومه سال گذشته در دهه فجر رونمایی شد و این منظومه هم‌اکنون در دست ساخت است و یکی از پروژه‌های مهم وزارت ارتباطات در صنعت فضائی محسوب می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به منظومه ماهواره‌ای شهید سلیمانی گفت: ۳ ماهواره از مجموعه ۲۴ ماهواره این منظومه آماده شده و امسال در دهه فجر رونمایی خواهند شد.