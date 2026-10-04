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کد خبر: ۳۳۹۳۲۷
تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۰
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سردار محبی:

جنگ آمریکا با ایران است یا با مردم آمریکا؟

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوشت: هزینه‌های سرسام‌آور برای اعزام یک گروه جدید به صحنه جنگ، همزمان با جهش قیمت‌ها در آمریکا و برداشت جدید از ذخائر نفتی؛ جنگ با ایران یا با مردم آمریکا؟
سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به خبر مشکلات اقتصادی مردم آمریکا پس از حمله این کشور علیه ملت ایران با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: هزینه‌های سرسام‌آور برای اعزام یک گروه جدید به صحنه جنگ، همزمان با جهش قیمت‌ها در آمریکا و برداشت جدید از ذخائر نفتی این کشور به چه معناست؟!
به گزارش مهر، وی در ادامه با طرح پرسشی افزود: جنگ با ایران است یا با مردم آمریکا؟

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