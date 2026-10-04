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کد خبر: ۳۳۹۳۲۶
تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۰
سرویس کیهان » اخبار
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فرمانده کل ارتش:

مجاهدت‌های فراجا پشتوانه آرامش و اقتدار ایران اسلامی است

فرمانده کل ارتش در پیامی به مناسبت هفته انتظامی با تجلیل از مجاهدت‌های شبانه‌روزی کارکنان فراجا، تأمین امنیت پایدار و صیانت از آرامش مردم را مرهون حضور مقتدرانه و فداکاری نیروهای انتظامی دانست.
امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت فرارسیدن هفته انتظامی پیامی صادر کرد.
در این پیام آمده است: فرارسیدن هفته انتظامی، فرصت مغتنمی است برای پاسداشت مجاهدت‌های خالصانه و تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان خدوم فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که با ایمان، شجاعت، انضباط و روحیه جهادی، رسالت خطیر برقراری نظم و امنیت و صیانت از آرامش و آسایش مردم عزیز ایران اسلامی را بر عهده ‌دارند.
در ادامه این پیام تاکید شده است: بی‌تردید امنیت پایدار و آرامش جامعه، مرهون فداکاری و مجاهدت مردان و زنانی است که در جای‌جای میهن اسلامی، در سخت‌ترین شرایط و در مواجهه با انواع تهدیدها و آسیب‌ها، جان بر کف در میدان خدمت حاضرند و در این مسیر، شهدای والامقام انتظامی با نثار جان خویش، والاترین جلوه‌های ایثار، وفاداری و خدمت به مردم و میهن را به نمایش گذاشته‌اند. یاد و نام این شهیدان سرافراز و صبر و استقامت خانواده‌های معظم آنان را گرامی می‌داریم.
سرلشکر حاتمی در پیام خود آورده است: تلاش‌های فراجا در ارتقای هوشمندی و اشراف انتظامی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، توسعه سامانه‌های هوشمند، روزآمدسازی شیوه‌های مقابله با جرائم و تهدیدهای نوظهور و تقویت رویکردهای پیشگیرانه، گامی مؤثر در مسیر تحقق امنیت مردم‌پایه و ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به شمار می‌رود.
به گزارش ایرنا، در پیام فرمانده کل ارتش همچنین آمده است: اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انتظامی و ادای احترام به جانبازان، ایثارگران، پیشکسوتان و خانواده‌های معظم شهدای این عرصه، فرارسیدن هفته انتظامی را به جنابعالی، فرماندهان، مدیران و آحاد کارکنان فراجا تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون آن مجموعه خدوم را در مسیر خدمت صادقانه به ملت شریف ایران، برقراری نظم و امنیت و پاسداری از ارزش‌های والای انقلاب اسلامی مسئلت دارم.

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