رئیس‌ مجلس شورای اسلامی درباره اختصاص ارز به افراد بالای ۱۸ سال گفت: خود من، وقتی این موضوع را از رسانه‌ها مطلع شدم، واقعاً برای من هم متعجب بود و تعجب کردم که چه دلیلی دارد این کار انجام شود.

مهدی کوچک‌زاده، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجازی روز یکشنبه (۱۲ مهر) طی تذکری شفاهی و با انتقاد از سیاست جدید فروش ارز و اختصاص ۱۰ هزار دلار به افراد بالای ۱۸ سال، اظهار کرد: خدا شاهد است از چند روز پیش که اعلام کردند از روز شنبه صبح به هر ۱۸ سال به بالایی برای رفع نیازها ۱۰ هزار دلار می‌فروشیم، والله خوابم نبرده است.

محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی در پاسخ به انتقاد مهدی کوچک‌زاده درباره سیاست جدید بانک مرکزی برای عرضه ۱۰ هزار دلار به افراد بالای ۱۸ سال، اظهار کرد: حتماً موضوعات اقتصادی و طرد اقتصادی، طراحی آخر دشمنی آمریکای جنایتکار با ملت ما است که در میدان نبرد یک شکست نظامی مطلق خورد.

وی با اشاره به شرایط جنگ ۴۰ روزه افزود: من در زمان جنگ ۴۰ روزه با صراحت تمام گفتم که آمریکا در میدان نظامی شکست خورد و امروز همه تلاش دشمن برای فشار اقتصادی به مردم ما است تا تاب‌آوری را پایین بیاورد و از سوی دیگر جنگ شناختی را دنبال کند.

رئیس‌مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به فضل الهی ان‌شاءالله هم با هوشمندی مردم، با صبر و تحمل مردم و حتماً با وظیفه‌ای که بر دوش ما مسئولان است، این موضوعات را دنبال خواهیم کرد.

قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود درباره اختصاص ارز به افراد بالای ۱۸ سال اذعان داشت: خود من، وقتی این موضوع را از رسانه‌ها مطلع شدم، واقعاً برای من هم متعجب بود و تعجب کردم که چه دلیلی دارد این کار انجام شود.

رئیس‌مجلس در ادامه خطاب به کوچک‌زاده گفت: حرف شما را قبول دارم و همین امروز در جلسه هیئت‌رئیسه، درباره موضوع اقتصادی و رسیدگی به این مسائل صحبت کردم که ما متمرکز شویم و این موضوعات را حتماً دنبال کنیم؛ مطمئن باشید دنبال می‌کنیم.

قالیباف در ادامه با اشاره به موضوع بیماران خاص و بیماران پروانه‌ای که کوچک‌زاده در سخنان خود مطرح کرده بود، اظهار کرد: جنابعالی درباره بیماران خاص و پروانه‌ای گفتید، واقعاً یکی از افتخارات مجلس یازدهم و دوازدهم را این می‌دانیم که موضوع بیماری‌های خاص که ده‌ها سال در کشور بلاتکلیف بود، امسال با ۱۷ همت در صندوق، به صورت وام قرض‌الحسنه مورد حمایت قرار گرفت.

قالیباف گفت: بنده شخصا این موضوع ارز را دنبال می‌کنم و حتماً اگر لازم شد در صحن بررسی کنیم، حتماً بررسی خواهیم کرد. در اولین جلسه نظارتی‌مان این بحث را دنبال می‌کنیم.

رئیس‌مجلس در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش در شرایط کنونی گفت: ما در شرایطی هستیم که همه باید در عین اینکه اشکالات را می‌بینیم و به‌طور جدی دنبال می‌کنیم، آرامش و متانت را هم داشته باشیم. در عین حال، اصرار و پیگیری و خسته نشدن از کار را هم وظیفه خودمان بدانیم.

تنگه هرمز استالینگراد این جنگ است

علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در نطق میان‌دستور خود تاکید کرد: یکی از اصلی‌ترین اهرم‌های قدرت ملی ایران که رهبر معظم انقلاب نیز با هوشمندی مثال‌زدنی از آن با عناوینی همچون «هدیه الهی» و «پرخیر و برکت» یاد کرده‌اند، تسلط و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه استراتژیک هرمز است.

خضریان افزود: تنگه هرمز راه تنفس و گلوگاه اقتصاد جهانی است و امروز بسته شدن آن، دشمن را نه فقط با تنگی نفس مواجه کرده، بلکه به خفگی نزدیک کرده است.

وی تصریح کرد: استفاده رهبر معظم انقلاب از این تعابیر نشان می‌دهد که ایشان نسبت به جغرافیای سیاسی ایران اشراف و آگاهی دقیقی دارند و برخلاف حاکمان این سرزمین در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، با نگاهی فرصت‌محور به این جغرافیا می‌نگرند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اهمیت نگاه راهبردی به تنگه هرمز، گفت: اهمیت این نگاه راهبردی که امروز با پشتوانه بالای اجتماعی نیز در کشور همراه شده، زمانی بیشتر آشکار می‌شود که یادآوری کنم طی ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته، بسیاری از تصمیم‌سازان کشور با ادبیاتی بعضاً دانشگاهی تلاش داشتند اهمیت تنگه هرمز را بی‌اعتبار کنند و با ارائه آمارهای غلط درباره سهم این تنگه در ترانزیت نفت، اهمیت راهبردی آن را زیر سؤال ببرند.

وی ادامه داد: در حالی که تنگه هرمز هم یک فرصت و هم ابزاری راهبردی برای ملت ایران جهت اثرگذاری بر اقتصاد انرژی جهان است؛ اقتصادی که بنیان اقتصاد جهانی محسوب می‌شود.

خضریان در ادامه با اشاره به آنچه «مقاومت ملت ایران در جنگ تحمیلی سوم» خواند، اظهار کرد: مقاومت ملت ایران در جنگ تحمیلی سوم، ضمن اینکه نشان داد تنگه هرمز یک ابزار راهبردی برای کشور ماست، برای همگان روشن کرد جریانی که در گذشته نسبت به بی‌اهمیت جلوه دادن این تنگه اقدام می‌کرد، با وجود آشکار شدن آثار راهبردی آن، همچنان بر مواضع غلط خود برای ایجاد راه تنفس برای دشمنان ملت ایران اصرار دارد.

نماینده تهران در مجلس افزود: در حقیقت این جریان ادامه همان تفکری است که در دوران قاجار و پهلوی تلاش می‌کرد نعمت خدادادی نفت را کم‌اهمیت جلوه دهد. بنابراین توجه همه مسئولان را به این نکته جلب می‌کنم که به هیچ عنوان نباید اجازه دهند تصمیم‌سازان نفوذی، تنگه هرمز را در ذهن آنها بی‌اعتبار کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، نقش تنگه هرمز در جنگ را با نقش استالینگراد در جنگ جهانی دوم مقایسه کرد و گفت: نقش تنگه هرمز در این جنگ همانند نقشی است که استالینگراد در جنگ جهانی دوم داشت. استالینگراد یک شهر کوچک بود که سرنوشت جنگ جهانی دوم در آن رقم خورد و در ادامه موجب شکل‌گیری نظم جدید دوقطبی و سپس جهان آمریکاپایه شد.

خضریان ادامه داد: تنگه هرمز، استالینگراد این جنگ است و جهان خواهد دید که چگونه ملت ایران با استعمارزدایی از دریای پارس تا دریای عرب، موتور جنگی ترامپ را در تنگه پرخیر و برکت هرمز ناچار به تسلیم خواهد کرد.

جلسات مجلس از هفته آینده در محل صحن علنی برگزار می‌شود

خبر دیگر اینکه، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پیرو پیگیری هیئت‌رئیسه و طبق مصوبه شعام از هفته آینده جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی با سازوکار دیگری تشکیل خواهد شد.

وی افزود: بر اساس تصمیم جدید هیئت‌رئیسه، جلسات صحن هم در محل دائمی صحن و مکمل آن به صورت وبینار برگزار خواهد شد.

با موافقت مجلس، تأمین هزینه انتخاباتی از کارگزاران بیگانه ممنوع شد

با موافقت نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در جریان بررسی رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان تبصره ماده ۱۸ این طرح را به کمیسیون ارجاع و با ماده ۱۹ آن موافقت کردند.

بر این اساس، هر گونه دریافت مال وجه با امتیاز اعم از مستقیم یا غیر مستقیم از کارگزار بیگانه به منظور تأمین هزینه در انتخابات سراسری، ممنوع است.

یک طرح و پنج سؤال از دو وزیر اعلام وصول شد

به گزارش ایرنا، سمیه رفیعی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی که به صورت وبیناری برگزار شد، موارد اعلام وصولی یک طرح و پنج سؤال ملی از دو عضو کابینه در مجلس را قرائت کرد.