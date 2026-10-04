اطلاعات هزاران مشتری بانکی لو رفت

موجی از حملات سایبری به بانک‌ها و مؤسسات مالی کره‌جنوبی، اطلاعات شخصی هزاران مشتری را افشا کرده و رئیس‌جمهور این کشور را به صدور دستور تحقیق فوری درباره ابعاد این حملات واداشته است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، موجی از حملات سایبری به بانک‌ها و مؤسسات مالی کره‌جنوبی، دولت این کشور را به واکنش فوری واداشت؛ حملاتی که در چند روز متوالی رخ داده و مقام‌های امنیتی احتمال استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در آنها را نیز بررسی می‌کنند. ماجرا از گزارش حمله به بانک شینهان در ۳۰ سپتامبر آغاز شد و سپس موارد مشابهی در بانک‌های کی‌بی کوکمین، هانا و دیگر مؤسسات مالی گزارش شد. در یکی از موارد، اطلاعات حدود ۲۵ هزار مشتری بانک شینهان، از جمله نام، شماره تلفن و درآمد سالانه، افشا شده است. در بانک هانا نیز اطلاعات ۸۹ مشتری به بیرون درز کرده و مؤسسات دیگری مانند بانک ووری و بانک کشاورزی ان‌اچ نیز هدف تلاش‌های نفوذ قرار گرفته‌اند که با مسدود شدن دسترسی، از نشت اطلاعات جلوگیری شد. دامنه حملات به مؤسسات غیربانکی نیز کشیده شده است؛ به‌طوری که در بانک پس‌انداز یگارام احتمال افشای اطلاعات حدود ۴۰ هزار مشتری و در شرکت هیوندای کپیتال افشای اطلاعات شخصی ۱۴۶ کارگزار وام مسکن گزارش شده است. مقام‌های کره‌جنوبی می‌گویند حملات لزوماً یک بانک مشخص را هدف نگرفته‌اند و احتمال دارد مهاجمان در حال شناسایی آسیب‌پذیری‌های چندین شرکت مالی بوده باشند. یکی از ابعاد مهم پرونده، احتمال استفاده از هوش مصنوعی در حملات است با این حال، استفاده قطعی از هوش مصنوعی در همه این حملات هنوز تأیید نشده است.