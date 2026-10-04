مرگ مشکوک یک متخصص آزمایشگاه و احتمال شیوع طاعون

در پی مرگ مشکوک یک متخصص آزمایشگاه در «ایرکوتسکِ» سیبری، منابع خبری از احتمال شیوع طاعون ریوی در یکی از بیمارستان‌های منطقه خبر داده‌اند.

به گزارش ایسنا به نقل از دویچه‌وله، این بیمارستان قرنطینه شده و نزدیک به ۲۰۰ نفر تحت نظارت پزشکی قرار گرفتند، با این حال مقام‌های بهداشتی هنوز گزارش‌های مربوطه را تأیید نکرده‌اند.

بخش بستری یک بیمارستان منطقه‌ای در شهر «شلخوف» در نزدیکی ایرکوتسک، مرکز استان سیبری به‌دلیل مشکوک بودن ابتلای این بیمار به یک عفونت فوق‌العاده خطرناک، تحت قرنطینه کامل قرار گرفت. براساس گزارش‌های منتشرشده، یک زن جوان بر اثر ابتلا به طاعون ریوی جان باخته است؛ با این حال مقام‌های بهداشتی روسیه تاکنون این گزارش‌ها را به طور رسمی تأیید نکرده‌اند.

درباره نحوه ابتلای این زن گزارش‌های متناقضی منتشر شده است. براساس سناریوی نخست، وی پس از بازگشت از سفر تایلند بیمار شده است. اما روایت غالب در رسانه‌ها حاکی از آن است که فرد متوفی با نام «داریا اس.»، متخصص آزمایشگاهِ مؤسسه ضد طاعون ایرکوتسک بوده است، مرکزی که روی عوامل و باکتری‌های زنده طاعون تحقیق می‌کند. گفته می‌شود حین آماده‌سازی نمونه‌ها، لوله آزمایش حاوی باکتری زنده در دست او شکسته و او پیش از مرگ، این موضوع را برای کادر درمان تعریف کرده است. هیچ‌یک از این دو روایت به صورت مستقل قابل راستی‌آزمایی نیستند. در پی این حادثه، نهادهای بازرسی پرونده‌ای کیفری به اتهام احتمال نقض مقررات ایمنی منجر به مرگ باز کرده‌اند. ایگور کوبزف، استاندار منطقه ایرکوتسک، جلسه ویژه‌ای را با کمیسیون منطقه‌ای بهداشت و اپیدمیولوژی برگزار کرد. در پی این تحولات، تمامی رویدادهای عمومی در ایرکوتسک لغو شد و آنا پوپووا، رئیس سازمان نظارت بر سلامت روسیه نیز برای بررسی ابعاد موضوع به این منطقه سفر کرد. طاعون از بیماری‌های نادر اما ریشه‌کن‌نشده است که در صورت تشخیص به موقع با آنتی‌بیوتیک درمان می‌شود. طبق آمارهای رسمی، آخرین مورد شناخته‌شده طاعون در روسیه به سال ۲۰۱۶ و ابتلای یک کودک ۱۰ ساله در جمهوری التای بازمی‌گردد.