کلاهبرداری ۵۲۸ میلیارد تومانی در پوشش خرید و فروش طلا

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا، نسبت به شگرد‌های جدید کلاهبرداران در پوشش خرید و فروش طلا هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرهنگ حجت متقی نسبت به شگرد‌های جدید کلاهبرداران در پوشش خرید و فروش طلا هشدار داد و گفت: پس از ارجاع پرونده‌ای با عنوان کلاهبرداری در حوزه خرید و فروش طلا، کارآگاهان ما بلافاصله تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کردند. متقی افزود: متهمان این باند با بهره‌گیری از نوسانات بازار و جلب اعتماد عمومی، تحت عنوان فروش انواع مصنوعات طلا، موفق شده بودند ۲۲ کیلوگرم طلا به ارزش تقریبی ۵۲۸ میلیارد تومان را از ۱۵ شاکی مختلف به صورت غیرقانونی دریافت کنند.

وی با اشاره به ترفند‌های این گروه ادامه داد: متهمان با استفاده از پوشش فروش طلای باکیفیت و قیمت‌های غیرمتعارف، شکایتی را به وجود آورده بودند که در مراحل پیگیری نهایی قرار دارد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی گفت: در پی اقدامات عملیاتی و هوشمند پلیس، سه متهم اصلی در نقاط مختلف کشور دستگیر و پس از بازجویی‌های تخصصی و صدور قرار قانونی، به زندان منتقل شدند.

سرهنگ متقی با صدور هشدار جدی به شهروندان، افزود: در شرایطی که قیمت طلا در روند صعودی قرار دارد، کلاهبرداران با ایجاد فرصت‌های کاذب و وعده‌های سودآفرینی، در کمین سرمایه‌گذاران هستند. توصیه می‌شود از هرگونه معامله با افراد یا مجموعه‌هایی که فاقد مجوز‌های رسمی و در بستر‌های غیررسمی اقدام به جذب سرمایه یا فروش طلا می‌کنند، خودداری کنند، هرگونه معامله در خارج از مجاری قانونی و بازار رسمی، می‌تواند منجر به از دست رفتن دارایی‌های کلان شود.