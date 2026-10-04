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کد خبر: ۳۳۹۳۱۸
تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۹
سرویس کیهان » اخبار
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رونمایی از طرح‌های نوآورانه و هوشمند نوین فراجا با حضور سردار رادان

فرمانده کل انتظامی کشور در مراسم رونمایی از طرح‌های فاوایی، نوآورانه و هوشمند نوین فراجا از جهش فوق‌العاده پلیس در حوزه هوشمندی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری پلیس، دیروز و هم‌زمان با سومین روز از هفته انتظامی، آیین رونمایی از طرح‌های فاوایی، نوآورانه و هوشمند نوین پلیس شامل ۱۷ پروژه مأموریتی، ۱۲ طرح خدماتی، پنج سامانه موبایلی (مأموریتی-خدماتی) و... با حضور فرمانده کل انتظامی کشور، جمعی از معاونان ستادی و رؤسای پلیس‌های تخصصی برگزار شد.
سردار احمدرضا رادان در این مراسم، با تبریک هفته انتظامی اظهار داشت: براساس معماری پلیس آینده و هوشمندی پلیس، امروز شاهدیم که انتظامی کشور در مسیر بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند نوین پیشتاز و پیشگام است.
رادان با بیان اینکه برای هوشمندی، دو مؤلفه از الزامات است، افزود: تحقق امر هوشمندی در گرو وجود متخصصانی است که بتوانند «ایده» را تبدیل به «اقدام» کنند و البته مؤلفه دوم و حائز اهمیت، مدیران و کاربرانی که «اقدام» را به درستی «بهره‌وری» و «بهره‌برداری» کنند. وی، با بیان اینکه سازمان و  سامانه‌ها، تجهیزات و کاربران سه‌ضلعی هستند که قادرند هوشمندی را منتج به کارکرد و نتیجه مطلوب کنند، ادامه داد: خوشحال و خرسندیم که این سه ضلع در انتظامی؛ پویا، پیش‌رونده و متعالی است.
فرمانده کل فراجا بیان داشت: انصافاً جهش‌های فوق‌العاده‌ای را در حوزه فاوایی فراجا شاهدیم، اقدامات معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات فراجا در پیشبرد مأموریت‌های سازمان انتظامی و پلیس‌های تخصصی بسیار مؤثر بوده است. رادان تأکید کرد: طرح‌های فاوایی، نوآورانه و هوشمند نوین موجب انقلاب در اجرای مأموریت‌های پلیس شده است و مصداق‌هایی از این تحول و انقلاب را در کشف علمی جرایم، ارائه خدمات انتظامی، مدیریت ترافیک و تسهیل تردد و... شاهدیم.
وی در کنار لزوم بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند نوین، آموزش کاربران این سامانه‌ها را یک اصل و الزام اساسی دانست و گفت: در آینده‌ای نزدیک بنا داریم در مسیر این ادعا که هر گشت انتظامی ما یک کلانتری و پاسگاه است نیز تحول ایجاد کنیم به گونه‌ای که در این مسیر از طرح‌های فاوایی بهره بیشتری خواهیم برد. 
فرمانده کل انتظامی کشور تأکید کرد: جهش‌های خوبی در حوزه فاوایی پیش‌روی انتظامی است.

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