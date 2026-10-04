تعداد ازدواج در کشور طی 15 سال نصف شده است

دبیر ستاد ملی جمعیت اعلام کرد که ‌در سال ۱۳۸۹ حدود ۹۰۰ هزار ازدواج و در سال گذشته ۴۳۱ هزار مورد ازدواج ثبت و به عبارتی ازدواج‌ها نصف شده است و فرزندآوری نیز هر سال ۰.۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

به گزارش ایسنا، مرضیه وحید دستجردی در نشست با دبیران ستادهای جوانی جمعیت و مسئولان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی و دبیران ستادهای جوانی جمعیت استان‌ها گفت : در سال ۱۳۸۹ حدود ۹۰۰ هزار ازدواج ثبت شده است. در سال ۱۴۰۴ این تعداد به ۴۳۱ هزار مورد ازدواج رسیده است و به عبارتی ازدواج‌ها نصف شده است. فرزندآوری نیز هر سال ۰.۱ درصد کاهش پیدا کرده است. دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به نرخ باروری در کشور گفت: نرخ باروری کل در سال ۱۴۰۴ به ۱.۳۴ رسیده و این به معنای تولد ۱.۳۴ فرزند به ازای هر زن در سن باروری است این در حالی است که در دهه ۶۰ شاخص باروری ۶.۷ فرزند بوده، یعنی هر زن به‌طور متوسط در آن دهه ۶.۷ فرزند به دنیا آورده است و امروز در چه وضعیتی هستیم؟ اگر با این وضعیت پیش برویم، در سال ۱۴۸۰ حدود ۳۰ میلیون جمعیت خواهیم داشت. دستجردی با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌ها بیان داشت: امروز مسئله اساسی و بزرگ ما، بحران جمعیت است. در نتیجه لازم است یک اهتمام جدی دستگاهی در این زمینه داشته باشیم زیرا اگر امروز به این موضوع نپردازیم، فردا خودمان را ملامت خواهیم کرد. وی افزود: کارهای تحقیقاتی و پژوهشی و اقدامات انجام‌شده در دبیرخانه ستاد ملی جمعیت و در شورای اندیشه‌ورزی و شورای سیاست‌گذاری، نشان داده که همه مسائل در ارتباط با جمعیت، به مسئله ازدواج گره خورده است. اگر بخواهیم مسئله و بحران جمعیت حل شود، باید ازدواج صورت بگیرد و موانع رفع شود. دبیر ستاد ملی جمعیت خطاب به مسئولان در جلسه گفت: باید مشکل اقتصاد را حل کنید. شما باید مشکل مسکن را برای جوانان حل کنید.