رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی آموزش‌وپرورش با بیان اینکه حدود ۷۷ درصد رتبه‌های برتر کنکور از مدارس دولتی و ۲۳ درصد از مدارس غیردولتی بوده‌اند، گفت: مدارس سمپاد نیز دولتی هستند.

احمد محمودزاده در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره رتبه‌های برتر کنکور از بین مدارس و خانواده‌های خاص اظهار داشت: نتایج عالی بود، ۷۷ درصد سهم مدارس دولتی و حدود ۲۳ درصد هم سهم مدارس غیردولتی است که عدالت آموزشی رعایت شده است.

محمودزاده افزود: مدارس سمپاد نیز دولتی هستند و نباید انتظار داشته باشید مدارس استعدادهای درخشان ایجاد کنیم بعد بگوییم اول نشوند. بهترین بچه‌ها از نظر استعدادی در این مدارس هستند. وی با بیان اینکه حتماً باید انتظار داشته باشیم که رتبه‌های برتر برای آنها باشد، گفت: نظام این را ایجاد کرده است. در دنیا هم همین است. این دانش‌آموز تیزهوش است، امتحان داده، در یک آزمونی قبول شده و در یک مدرسه متناسب با استعدادش تحصیل می‌کند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با بیان اینکه انتظار کشور، نظام، انقلاب، دنیا این است که این‌ دانش‌آموزان جزو رتبه‌های اول باشند، ادامه داد: عدالت آموزشی این نیست که دانش‌آموز نخبه را بیاوریم و صفر شود و دانش آموزی که نخبه نیست، اول شود. این عدالت آموزشی نیست. عدالت آموزشی این است که اندازه ظرفیت و استعداد آن دانش‌آموز، رشد ایجاد شود.

محمودزاده بیان داشت: بهترین‌های ما حتماً باید از استعدادهای درخشان باشند. توزیع استانی انجام شده برخی از اینها استعدادهای ذاتی دارند. حتی وقتی فرزند کسی که پزشک است جزو رتبه برتر می‌شود یعنی خانواده بااستعداد است. نباید در فضای عمومی جامعه شک ایجاد شود. وی افزود: عدالت آموزشی این نیست که دانش‌آموز استعدادهای درخشان رتبه برتر نیاورد و دانش‌آموزی که استعداد ندارد رتبه بیاورد. این عدالت آموزش اشتباه است. باید انتظار داشته باشید دانش‌آموزان بااستعداد در رتبه‌های برتر باشند. بقیه آمار نیز توزیع‌شده بین سایر دانش‌آموزان که استعدادهایشان در سایر مدارس و روستاها و شهرها بوده است.

عدالت در امکانات چه می‌شود؟

به گزارش کیهان، اینکه دانش‌آموز مستعدی با تحصیل در مدارس مجهز و پیشرویی همچون سمپاد موفق به کسب رتبه برتر کنکور شود، جای تعجب ندارد، اما مسئله اصلی این است که با توجه به ظرفیت محدود و رقابت سخت برای قبولی در مدارس استعدادهای درخشان به‌ویژه با میدانداری مؤسسات و انتشاراتی‌های مروج تست با دریافت هزینه‌های زیاد، اساساً رقابت در آزمون مدارس سمپاد با توجه به توان مالی خانواده‌ها برای تجهیز فرزندان در یک میدان برابر و عادلانه انجام می‌شود؟

حتی اگر بپذیریم که دانش‌آموزان مستعد و کم‌برخوردار نیز بر پایه هوش و استعداد ذاتی در این آزمون قبول می‌شوند، آیا دیگر دانش‌آموزان مستعدی که در رقابتی میلیمتری از قبولی در آزمون سمپاد جا مانده‌اند و توان پرداخت شهریه مدارس غیردولتی را نیز ندارند و مجبور به تحصیل در مدارس عادی دولتی شده‌اند، دانش‌آموزانی ضعیف محسوب می‌شوند؟ آیا این دانش‌آموزان در صورت برخورداری از امکانات مناسب تحصیلی در همین مدارس دولتی نمی‌توانستند رتبه‌ها و فرصت‌های تحصیلی بهتر و مناسبی را در کنکور به دست آورند؟

عدالت آموزشی می‌طلبد ابتدا به تقویت واقعی مدارس دولتی اقدام و شرایط رقابت را متعادل کنیم، سپس نتیجه رقابت در کنکور را به هوش و توانایی علمی دانش‌آموزان واگذار کنیم.