تیم المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران برای سومین سال پیاپی قهرمان جهان شد

تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران در نوزدهمین دوره المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک، موفق به کسب پنج مدال طلا و رتبه قهرمانی شد.

به گزارش وزارت آموزش‌وپرورش، تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران در نوزدهمین دوره المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک (IOAA۲۰۲۶) که از ۳ تا ۱۳ مهر ۱۴۰۵ (۲۵سپتامبر تا ۵ اکتبر ۲۰۲۶) در شهر هانوی ویتنام برگزار شد، موفق به کسب پنج مدال طلا شد.

در این دوره از رقابت‌ها که با حضور بیش از ۶۶ کشور و بیش از ۳۲۰ دانش‌آموز از سراسر جهان برگزار شد، برای کشورمان سارینا علم‌پور، محمدحسین حسینی، هیربد فودازی، حسین معصومی و ارشیا میرشمسی کاخکی موفق به کسب مدال طلا شدند تا ضمن به نمایش گذاشتن توان علمی دانش‌آموزان ایرانی، تیم ملی کشورمان نیز برای سومین سال پیاپی قهرمان جهان شود.

وزیر آموزش‌وپرورش در پیامی به مناسبت کسب پنج مدال طلای ارزشمند و قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران برای سومین سال پیاپی در نوزدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک در کشور ویتنام، اعلام کرد: این درخشش ارزشمند، جلوه‌ای از استعداد، دانش، خودباوری و تلاش دانش‌آموزان نخبه ایرانی و نشانه‌ای روشن از ظرفیت‌های علمی نسل آینده کشور است؛ نسلی که با حضور شایسته در عرصه‌های بین‌المللی، نام ایران عزیز را بر بلندای علم و دانش جهان به اهتزاز درمی‌آورد.

گفتنی است، علاوه بر این موفقیت علمی بزرگ، برافراشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در کنار در دست گرفتن کوله یادبود دانش‌آموزان شهید میناب در مراسم اهدای جوایز، اقدام ارزشمند قهرمانان ایرانی این دوره از مسابقات بود.