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کد خبر: ۳۳۹۳۱۴
تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۹
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واکنش زاکانی به منتقدان طرح «تورم صفر»:

پشت دیوار وظایف پنهان نشویم

شهردار تهران در واکنش به برخی انتقادات مبنی بر اینکه رسیدگی به معیشت شهروندان وظیفه شهرداری نیست در صفحه خود نوشت: «پشت دیوار وظایف پنهان نشویم».
علیرضا زاکانی در واکنش به برخی انتقادات مبنی بر اینکه رسیدگی به معیشت شهروندان وظیفه شهرداری نیست در صفحه خود نوشت: «به‌جای سؤال «تورم صفر به شهرداری چه ربطی دارد؟» بپرسیم برای مقابله با محاصره اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران چه کرده‌ایم؟ دشمن در موشک و محاصره تقسیم کار نمی‌کند؛ ما هم پشت دیوار وظایف پنهان نشویم. امروز هرکس هرچه می‌تواند برای افزایش همبستگی و تاب‌آوری کشور به میدان بیاورد.»
روش خرید کالاهای معیشتی اعلام شد
توزیع کالاهای معیشتی آغاز شد و شهردار تهران می‌گوید که برخی از کالاها را هم ارزان خواهیم کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، قیمت ۱۲ کالای اساسی در میدان میوه و تره‌بار و برخی از فروشگاه‌های شهروند تا پایان سال ثابت می‌ماند. مدیرعامل میادین میوه و تره‌بار شهر تهران مهدی بختیاری‌زاده می‌گوید که طرح تثبیت کالا به‌صورت آنلاین و حضوری آغاز شد. شهرداری تهران علاوه بر بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده از جنگ، اقدام به تأمین کالاهای اساسی در میادین کرد و از چند روز گذشته نیز طرح تثبیت قیمت کالاها را آغاز کرد. دیروز شهرداری تهران اعلام کرد که شهروندان می‌توانند به‌صورت غیرحضوری از سامانه شهرزاد، با ثبت کد #1800*137* و بعد از احراز هویت شهروند و اعلام سرپرست و تعداد اعضای خانوار و ثبت آدرس محل سکونت، نزدیک‌ترین میدان تره‌بار را انتخاب کنند و با مشاهده سهمیه خانوار و انتخاب اقلام، روش تحویل به‌صورت پیک یا حضوری را انتخاب کنند. سپس با پرداخت از طریق کالابرگ، کیف پول، درگاه بانکی و یا ترکیبی از آنها، فاکتور خود را دریافت و ثبت سفارش کنند و کالا را در منزل یا میدان دریافت کنند. همچنین مردم می‌توانند به‌صورت حضوری با مراجعه به میادین میوه و تره‌بار، راهنمایی در باکس طرح مستقر در میدان را پیدا کرده و با ورود کدملی سرپرست خانوار در دستگاه پوز و ارسال پیامک به شماره اول، نمایش سهمیه خانوار را دیده و اقلام و مقدار موردنیاز خود را انتخاب و با پرداخت از طریق کالابرگ، موجودی کارت بانکی و یا ترکیبی از آنها، کالا را در همان محل تحویل بگیرند. هر خرید، چه از شهرزاد و چه از میادین، بلافاصله از سهمیه خانوار کسر می‌شود.

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