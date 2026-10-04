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کد خبر: ۳۳۹۳۱۳
تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۹
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میدان انقلاب میزبان بدرقه کاروان پاراآسیایی ایران به ناگویا

مراسم بدرقه کاروان پارالمپیکی ایران اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی ناگویا امشب در میدان انقلاب تهران برگزار می‌شود.
در این مراسم که با حضور آحاد مردم، ورزشکاران و کادر فنی اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا و مسئولین کمیته ملی پارالمپیک برگزار خواهد شد، نمایندگان اعزامی کشورمان با دعای خیر و بدرقه باشکوه مردمی آماده اعزام به پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی خواهند شد.
این مراسم با سخنرانی غفور کارگری، رئیس کمیته ملی پارالمپیک و با حضور مهدی رسولی، محمد معتمدی و کربلایی علیرضا طاهری برگزار می‌شود. کاروان ایران با نام «جانفدای ایران قوی» با ۱۶۷ ورزشکار شامل ۶۲ ورزشکار زن و ۱۰۴ ورزشکار مرد در قالب ۱۵ رشته ورزشی در این رویداد حاضر می‌شود.
این کاروان «آنا جهانگرد» دانش‌آموز ۹ساله مینابی را که در جریان بمباران مدرسه شجره طیبه جانباز شد، به عنوان سرپرست معنوی و عبارت «به یاد کودکان هیروشیما، غزه، میناب» را به عنوان شعار خود انتخاب کرد تا پیام مظلومیت کودکان، این قربانیان مظلوم جنگ، را به دنیا مخابره کند.
پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی از ۲۶ مهر تا ۲ آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

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