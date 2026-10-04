سهمیه ۳+۱ ایران برای فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۸

رئیس فدراسیون فوتبال، رسماً اعلام کرد فوتبال ایران در فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۸ مسابقات باشگاهی آسیا، صاحب ۳+۱ سهمیه خواهد بود؛ به این معنا که ایران سه سهمیه مستقیم در لیگ نخبگان آسیا و یک سهمیه در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا خواهد داشت.

مهدی تاج درباره بحث سهمیه فوتبال ایران در مسابقات آسیایی گفت: این سهمیه حاصل عملکرد باشگاه‌های ایرانی و امتیازهای کسب‌شده در رقابت‌های آسیایی طی سال‌های اخیر است. ایران در رده‌بندی امتیازی کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از عربستان و امارات قرار دارد و بالاتر از کشورهایی مانند ازبکستان و قطر ایستاده است. از فصل آینده، لیگ نخبگان آسیا نیز با افزایش تعداد تیم‌ها به ۳۲ تیم برگزار خواهد شد که ۱۶ تیم از غرب و ۱۶ تیم از شرق آسیا خواهند بود؛ تغییری که در سهمیه‌بندی کشورهای مختلف تأثیرگذار بوده است. با وجود این اتفاق مثبت، باشگاه‌های ایرانی برای استفاده از تمام سهمیه‌ها باید الزامات مجوز حرفه‌ای، استانداردهای میزبانی و شرایط کنفدراسیون فوتبال آسیا را رعایت کنند. همچنین ادامه نتایج ضعیف در مسابقات آسیایی می‌تواند در آینده جایگاه ایران و تعداد سهمیه‌های کشور را تحت تأثیر قرار دهد. در مجموع، سهمیه ۳+۱ فرصت مهمی برای فوتبال باشگاهی ایران محسوب می‌شود، اما حفظ آن به عملکرد مناسب باشگاه‌ها در داخل و آسیا و رعایت الزامات حرفه‌ای وابسته خواهد بود.