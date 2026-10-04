احتمال دارد بازی‌های آسیایی دوحه به جای سال ۲۰۳۰، در سال ۲۰۳۱برگزار شود.

برگزارکنندگان قطری اعلام کرده‌اند در صورت تصمیم شورای المپیک آسیا برای تغییر تقویم مسابقات قاره‌ای و هماهنگ‌سازی آن با روند کسب سهمیه المپیک، آماده تغییر زمان برگزاری این رقابت‌ها هستند.

احمد عبدالله البوعینین، مدیر اجرائی کمیته برگزاری بازی‌های آسیایی دوحه، با اشاره به ادامه مذاکرات میان شورای المپیک آسیا و کمیته بین‌المللی المپیک، گفت: دوحه خود را با تصمیم نهایی این نهادها هماهنگ خواهد کرد.

این تغییر احتمالی در راستای ایده برگزاری بازی‌های قاره‌ای در سال پیش از المپیک مطرح شده است؛ طرحی که کریستی کاونتری، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، نیز از آن حمایت کرده است. هدف این طرح، استفاده از مسابقات قاره‌ای به عنوان بخشی از مسیر کسب سهمیه المپیک عنوان شده است.

قطر اعلام کرده برای میزبانی بازی‌ها از زیرساخت‌های موجود استفاده خواهد کرد و حتی در صورت برگزاری مسابقات در بیش از ۴۰ رشته، نیازی به ساخت ورزشگاه جدید ندارد.

در حال حاضر علاوه بر زمان دقیق برگزاری، تعداد نهایی رشته‌ها و ورزشکاران نیز مشخص نشده است. به گفته مسئولان، تاریخ رسمی بازی‌ها احتمالاً تا پایان سال ۲۰۲۶ یا ژانویه ۲۰۲۷ اعلام خواهد شد.

با توجه به ادامه مذاکرات درباره تقویم رقابت‌های آسیایی و المپیکی، تصمیم نهایی درباره برگزاری بازی‌های آسیایی دوحه در سال ۲۰۳۰ یا ۲۰۳۱ همچنان در انتظار اعلام نهادهای مسئول است.