لغو سومین بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال

تیم ملی فوتبال ایران در فیفادی مهرماه دیگر بازی تدارکاتی نخواهد داشت.

علی‌رغم تلاش‌های چند روز اخیر فدراسیون فوتبال برای هماهنگی سومین دیدار تدارکاتی برای تیم ملی فوتبال ایران در فیفادی مهرماه، رسماً برگزاری این مسابقه منتفی شد.

تیم‌های ملی گینه استوایی و گینه بیسائو برای بازی دوستانه مدنظر فدراسیون فوتبال قرار داشتند اما ظاهراً مشکلاتی نظیر ویزا و غیبت بازیکنان برای تیم حریف باعث شده برگزاری این دیدار به نتیجه نرسد. تیم ایران در فیفادی مهرماه دو بازی تدارکاتی با تیم‌های ازبکستان و روسیه برگزار کرد که هر دو مسابقه را با نتایج 2 بر یک و 2 بر صفر به حریفان خود واگذار کرد. به این ترتیب و با منتفی‌شدن بازی تدارکاتی سوم تیم ملی ایران، هفته هشتم لیگ برتر فوتبال بدون تغییر و طبق برنامه از پیش اعلام‌شده از 16 مهرماه آغاز خواهد شد.

غلامپور به استقلال برگشت

مربی دروازه‌بان‌های استقلال، پس از برگزاری جلسه با سهراب بختیاری‌زاده و کسب اجازه از سرمربی آبی‌پوشان، بعد از دو هفته در تمرینات این تیم حاضر شد.

بهزاد غلامپور، مربی دروازه‌بان‌های استقلال که در دو هفته اخیر در تمرین این تیم غایب بود، پس از جلسه با سهراب بختیاری‌زاده و با کسب اجازه از او، از دیروز در تمرینات آبی‌پوشان حضور پیدا کرد.

غلامپور به‌دلیل برخی اختلاف‌نظرات، طی دو هفته گذشته در تمرینات استقلال حضور نداشت و پس از گفت‌وگو با بختیاری‌زاده و هماهنگی با او، بار دیگر به جمع اعضای کادر فنی استقلال بازگشت.

معرفی تنها ورزشگاه استاندارد ایران

رئیس فدراسیون فوتبال، یکی از الزامات مربوط به کسب مجوز حرفه‌ای را مربوط به ارتقا استادیوم مورد استفاده باشگاه‌ها اعلام کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال طی مصاحبه‌ای یکی از الزامات صدور مجوز حرفه‌ای برای باشگاه‌ها را مربوط به استادیوم‌های مورد استفاده آنها برای برگزاری مسابقات خود اعلام کرده است. موضوعی که نکته‌ای مهم در دل خود داشت؛ طبق اعلام مهدی تاج هیچ‌کدام از ورزشگاه‌های ایران از نظر AFC در رده A قرار نگرفته‌اند و تنها استادیوم پارس در رده B قرار دارد و مابقی ورزشگاه‌ها در رده‌های بعدی دسته‌بندی شده‌اند. تاج در این خصوص توضیح داد: مجوز حرفه‌ای ۲، ۳ تغییر ماهوی داشته است. اولین مسئله مربوط به استادیوم‌ها است. قبلاً استادیوم‌ها ۲، ۳ شرط داشت اما الان شروط بیشتری دارد و تبدیل به استادیوم‌های A,B,C,D,E شده است. یعنی در واقع AFC به ما می‌گوید که این نوع بازی‌ها را فقط در ورزشگاه A می‌توانید برگزار کنید. با این شرایط فقط ورزشگاه پارس شیراز را داریم که مجوز B دریافت می‌کند. ولی باقی ورزشگاه‌ها مجوز C می‌گیرد. البته این اشکالی ندارد و ما به مرور زمان آنها را به B و A تبدیل کنیم. الان برای سال ۲۰۲۸ باید روبه‌روی جایگاه و VIP مسقف شود. رئیس فدراسیون فوتبال درخصوص اینکه آیا این موارد در بازسازی ورزشگاه آزادی مورد توجه قرار گرفته است یا خیر، پاسخ داد: بله. دوستان ما طی یک نامه‌ای اعلام کرده‌اند و هر روز شرایط تغییر می‌کند. یکی از گرفتاری‌های ما و شرکت توسعه این است که AFC هر روز تغییرات دارد.

دعوت 20 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتسال

فهرست بازیکنان دعوت‌شده به اردوی مهرماه تیم ملی فوتسال کشورمان مشخص شد.

کادر فنی تیم ملی از آغاز فصل جدید لیگ برتر با حضور در شهرهای مختلف و تماشای مسابقات از نزدیک، عملکرد بازیکنان را زیر نظر داشته و در پایان هفته هفتم، نفرات منتخب برای حضور در اردوی پیش رو مشخص شدند: اسامی بازیکنان دعوت‌شده به تفکیک باشگاه به شرح زیر است:

*گهر زمین سیرجان: حسین طیبی، سالار آقاپور، باقر محمدی، حسین سبزی، امیرحسین غلامی و مهدی مهدی‌خانی *گیتی‌پسند اصفهان: سعید احمدعباسی، مهدی کریمی، مسعود یوسف، علی اکرمی و امیرحسین داودی *پالایش نفت بندرعباس: امیرحسین دهقانی، محمدحسین بازیار، امین مراداحمدی و مرتضی فرزانیان *فولاد هرمزگان: سعید مومنی و نوید آذری *نگین تندیس قرچک: علیرضا دادرسان‌فر *شهرداری ساوه: امیرحسام عرفانی‌نسب *پالایش نفت امام خمینی شازند: مصطفی احمدی.

بازیکنان دعوت‌شده باید از 20 مهرماه خود را به کادر فنی تیم ملی در مرکز ملی فوتبال معرفی کنند، این اردو تا 28 مهرماه ادامه‌ خواهد یافت. نام نفراتی چون مسلم اولادقباد برنده عنوان مرد سال فوتسال آسیا در سال 2022، بهروز عظیمی و محمدحسین درخشانی در این فهرست به چشم نمی‌خورد.