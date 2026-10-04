فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۹۳۰۸
تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۹
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
یادی از شهید حسین آراسته‌فرد

انتخاب آگاهانه راه (حدیث دشت عشق)

سرباز شهید حسین آراسته‌فرد سوم شهریور سال ۱۳۴۸ در شهر مقدس قم دیده به جهان گشود. تا مقطع دوم راهنمایی تحصیل کرد و به عنوان پاسدار وظیفه راهی جبهه شد که ۲۹ فروردین سال ۱۳۶۷ در حالی که به عنوان دیده‌بان در منطقه فاو عراق حضور داشت، بر اثر مصدومیت شیمیایی و اصابت گلوله به سر به شهادت رسید. پیکر مطهرش در گلزار شهدای علی‌بن‌جعفر(ع) قم آرام گرفت. شهید حسین آراسته‌فرد در وصیت‌نامه‌اش نوشت: «آری بالاخره بعد از آن همه انتظار چیزی که می‌خواستم و در طلبش بودم به دست آوردم؛ امیدوارم که با نثار جان خود توانسته باشم برای اسلام نیرویی مفید و خدا را هم از خود راضی کرده باشم. بله همه شما خوب می‌دانید که من این راه را به آگاهی انتخاب کرده و خوب یافتم که چه باید کرد؛ راه چیست؟ چاه کجاست؟ و آن‌قدر ادامه دادم تا به مقصود رسیدم و خیلی هم راضی هستم. امیدوارم در اول خداوند و بعد شما همگی از دست من راضی باشید و حلال و عفو ‌نمایید. ان‌شاءالله.مادر جان امیدوارم به هیچ عنوان ناراحتی به خود راه ندهید و الگویی باشید برای مادران شهدا و هر وقت نبودن من شما را ناراحت ساخت به گلزار شهدا رفته و مقداری با شهدا باشید؛ چون با شهدا بودن دل آرام می‌گیرد. امیدوارم خداوند به شما صبر و اجر عنایت فرماید. خداحافظ.پدر جان می‌دانم در زندگی خیلی نادان بودم و غیر از رنج و مشقت برای شما چیزی به یادگار نگذاشته‌ام؛ اما باز هم از شما تقاضا می‌کنم من را بخشیده و عفو ‌نمایید. ان‌شاءالله خداوند همیشه یار شما باشد. خداحافظ.»

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

ماست‌مالی!(گفت و شنود)

بازار ارز؛ به صدا درآمدن زنگ هشدار برای سیاست‌گذار(یادداشت روز)

افزایش کالابرگ برای اقشار حمایتی از ۱۵ مهر

شهید لاریجانی اهل مذاکره عزتمندانه بود نه «ولعِ» تسلیم

اسامی نفرات برتر آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ دانشگاه‌ها اعلام شد

سوداگران شرف و عزّت و... وطن (مقاله وارده)

انکار نمی‌کنیم که مردم آمریکا زیر چرخ‌های تورم له شدند

صدور حکم در پرونده مرگبارترین حادثه مهاجرتی

آرامکو در آتش یمن پاسخ جنایات سعودی را داد

«سیاوش جمشیدی» از اراذل و اوباش مسلح سطح یک شهرکرد اعدام شد