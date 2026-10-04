انتخاب آگاهانه راه (حدیث دشت عشق)

سرباز شهید حسین آراسته‌فرد سوم شهریور سال ۱۳۴۸ در شهر مقدس قم دیده به جهان گشود. تا مقطع دوم راهنمایی تحصیل کرد و به عنوان پاسدار وظیفه راهی جبهه شد که ۲۹ فروردین سال ۱۳۶۷ در حالی که به عنوان دیده‌بان در منطقه فاو عراق حضور داشت، بر اثر مصدومیت شیمیایی و اصابت گلوله به سر به شهادت رسید. پیکر مطهرش در گلزار شهدای علی‌بن‌جعفر(ع) قم آرام گرفت. شهید حسین آراسته‌فرد در وصیت‌نامه‌اش نوشت: «آری بالاخره بعد از آن همه انتظار چیزی که می‌خواستم و در طلبش بودم به دست آوردم؛ امیدوارم که با نثار جان خود توانسته باشم برای اسلام نیرویی مفید و خدا را هم از خود راضی کرده باشم. بله همه شما خوب می‌دانید که من این راه را به آگاهی انتخاب کرده و خوب یافتم که چه باید کرد؛ راه چیست؟ چاه کجاست؟ و آن‌قدر ادامه دادم تا به مقصود رسیدم و خیلی هم راضی هستم. امیدوارم در اول خداوند و بعد شما همگی از دست من راضی باشید و حلال و عفو ‌نمایید. ان‌شاءالله.مادر جان امیدوارم به هیچ عنوان ناراحتی به خود راه ندهید و الگویی باشید برای مادران شهدا و هر وقت نبودن من شما را ناراحت ساخت به گلزار شهدا رفته و مقداری با شهدا باشید؛ چون با شهدا بودن دل آرام می‌گیرد. امیدوارم خداوند به شما صبر و اجر عنایت فرماید. خداحافظ.پدر جان می‌دانم در زندگی خیلی نادان بودم و غیر از رنج و مشقت برای شما چیزی به یادگار نگذاشته‌ام؛ اما باز هم از شما تقاضا می‌کنم من را بخشیده و عفو ‌نمایید. ان‌شاءالله خداوند همیشه یار شما باشد. خداحافظ.»