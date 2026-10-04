جدیدترین قیمت کرایه یک ابرنفتکش برای انتقال نفت از غرب آسیا به شرق آسیا ۴۳ برابر شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ نرخ حمل‌ونقل نفتکش‌های غول‌پیکر ۴۳ برابر قیمت اول سال میلادی یعنی ژانویه (دی ماه 1404) شده است.

در ژانویه این رقم ۳۰ هزار دلار یا یک دلار و 73 سنت به ازای هر بشکه بود که سه درصد هزینه تحویل نفت خام (مسیر غرب آسیا به شرق آسیا) برآورد

می‌شد.

پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران قیمت نفت از حدود 70 دلار به 126 دلار هم رسید و حالا بالای 102 دلار در هر بشکه است؛ نفت فیزیکی که قیمت واقعی نفت است در آخرین برآورد شرکت پلاتس به حدود 126 دلار رسیده است.

حالا شرکت مشاوره و تحلیل بازارهای انرژی و دریایی، پوتن، با برآورد قیمت نفت فیزیکی حدود ۱۲۰ دلار در هر بشکه می‌گوید که کرایه یک نفتکش غول‌پیکر که اکنون یک میلیون و 300 هزار دلار در روز است تقریبا ۳۳ دلار به ازای هر بشکه یا ۲۷ درصد از هزینه تحویل نفت خام است.

گفتنی است؛ افزایش قیمت نفت و بنزین در آمریکا به معیاری برای قضاوت افکار عمومی تبدیل شده و محبوبیت ترامپ‌ و جمهوریخواهان را به شدت کاهش

داده است.