تبلیغات بلاگرها مشمول پرداخت عوارض شد

با ابلاغ سند ساماندهی تبلیغات تجاری در فضای مجازی، فعالیت‌های تبلیغاتی در سکوهای داخلی و خارجی وارد چارچوب جدیدی می‌شود و طبق این سند، برای فعالیت‌های تبلیغاتی در فضای مجازی نیز سازوکار دریافت عوارض پیش‌بینی شد.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ با ابلاغ «سند ساماندهی تبلیغات تجاری در فضای مجازی»، فعالیت تبلیغاتی در سکوهای داخلی و خارجی وارد چارچوب جدیدی می‌شود و برای فعالیت‌های تبلیغاتی در فضای مجازی، سازوکار دریافت عوارض پیش‌بینی شده است. موضوعی که تبلیغات بلاگرها و فعالان پرمخاطب فضای مجازی را نیز دربرمی‌گیرد.

بر اساس این سند که در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی تصویب و چهارم مهرماه ۱۴۰۵ ابلاغ شده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ظرف سه ماه اقدامات قانونی لازم برای اخذ «عوارض فعالیت‌های تبلیغاتی در فضای مجازی» را انجام دهد.

طبق سند، درصدی از هر تراکنش تبلیغاتی کسر و به صندوق یا ردیف درآمدی اختصاصی واریز خواهد شد.

در این چارچوب، بازار تبلیغات مجازی نیز قرار است شفاف‌تر شود. یکی از اهداف دو ساله سند، عبور دست‌کم ۵۰ درصد ارزش بازار تبلیغات مجازی از مسیر بازارگاه‌های تبلیغاتی مجاز و تحت نظارت است.

همچنین باید دست‌کم ۹۰ درصد کنشگران و واسطه‌های تبلیغاتی دارای بیش از ۱۰ هزار دنبال‌کننده شناسایی، احراز هویت و صاحب شناسه فعالیت شوند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین مکلف شده ظرف یک سال «سامانه استعلام وضعیت واسطه‌ها و کنشگران» را راه‌اندازی کند و پس از آن سفارش تبلیغات به اشخاص خارج از این سامانه ممنوع خواهد بود.

از سوی دیگر، برای هدایت بازار به سمت سکوهای داخلی، سند کاهش یا معافیت مالیاتی تبلیغات منتشرشده در این سکوها را پیش‌بینی کرده است.

در بخش دیگری از سند، پایش بازار تبلیغات برای شناسایی انحصار و رفتارهای ضدرقابتی، حمایت از شرکت‌های فناور فعال در حوزه هوش مصنوعی، کلان‌داده و ایجاد بسته حمایت از صادرات خدمات تبلیغاتی مورد تأکید قرار گرفته است.

بر اساس این سند، دستگاه‌های اجرائی نیز موظف‌اند تبلیغات خود را فقط از طریق کانون‌های آگهی دارای «رتبه برتر» منتشر کنند و دست‌کم ۱۰ درصد فضای تبلیغاتی سکوها به تبلیغ کالاها و پیام‌های مروج ارزش‌های اسلامی-ایرانی اختصاص یابد.