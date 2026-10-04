بازگشایی مسیر دور زدن تحریم مالی با انتقال 1/5 میلیارد دلار ایران از شبکه بانکی روسیه

بانک مرکزی تاکنون بیش از یک میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع خود را از طریق شبکه بانکی روسیه منتقل کرده و به این ترتیب مسیر روسیه در دور زدن تحریم مالی آمریکا به‌کار گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ اطلاعات رسیده نشان می‌دهد؛ بانک مرکزی بیش از سه میلیارد دلار منابع ارزی در بانک‌های روسی نگهداری کرده و انتقال یک میلیارد و 500 میلیون دلار از این منابع نیز به‌راحتی انجام شده است؛ در حالی که پیش از جنگ این رقم حدود ۱۵۰ میلیون دلار بود.

بانک‌های روسی بابت منابع ارزی بانک مرکزی

۱۶ درصد سود پرداخت می‌کنند؛ با این حال همچنان بخش زیادی از نقل‌وانتقالات منابع حاصل از فروش نفت از طریق تراستی‌ها و به‌صورت غیرشفاف انجام می‌شود. گفتنی است؛ مسیر مبادلات بین بانک‌های ایران و روسیه در دولت سیزدهم ایجاد شد.

گزارش دیوان محاسبات از تراستی‌ها

دیوان محاسبات امروز اعلام کرد که حدود هشت میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات در حساب‌های تراستی ۱۸ بانک باقی مانده که موجب تأخیر در ۸۵ درصد معاملات مرکز مبادله شده است.

روسیه در سال‌های اخیر همکاری بانکی خود با کشورهایی از جمله چین را توسعه داده و اکنون روسیه و چین بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار از تراکنش‌های خود را از طریق این شبکه و بدون استفاده از دلار انجام می‌دهند.

کل تجارت خارجی ایران حدود ۱۲۰ میلیارد دلار در سال است که ۴۰ میلیارد دلار آن با چین انجام می‌شود و می‌توان این تجارت را از مسیر رسمی شبکه بانکی روسیه تسویه کرد.

اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ علاوه‌بر چین می‌توان از ظرفیت شبکه بانکی روسیه برای تسویه تجارت با کشورهایی مانند هند، برزیل، آفریقا و کشورهای آسه‌آن از جمله ویتنام، اندونزی، مالزی و تایلند نیز استفاده کرد.

نیاز به تغییر

با وجود نقش تحریم و فشار خارجی، افزایش نرخ ارز را نمی‌توان فقط با عوامل بیرونی توضیح داد. اقتصاد ایران پیش از این نیز با جهش نرخ ارز و تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی، ناترازی بانک‌ها، و بی‌ثباتی مقررات روبه‌رو بود. به همین دلیل، یکی از مهم‌ترین کارهای دولت در شرایط فعلی این است که همزمان با مدیریت فشار خارجی، سیاست تعدیل اقتصادی را کنار بگذارد و تغییر ایجاد کند. جنگ ممکن است؛ ضربه به اقتصاد وارد کند اما اندازه نهائی این ضربه را کیفیت سیاستگذاری داخلی تعیین می‌کند.