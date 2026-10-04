هشدار مؤسسه اروپایی درباره روند انباشت بدهی در آمریکا

شرکت رتبه‌بندی اعتباری «اسکوپ ریتینگز» هشدار داد که کسری بودجه بسیار عظیم و افزایش بی‌وقفه بدهی دولت آمریکا، این کشور را بیش از پیش در برابر بی‌ثباتی رفتار سرمایه‌گذاران و احساسات بازار آسیب‌پذیر می‌کند.

به گزارش ایرنا از بلومبرگ، این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد که رتبه اعتباری آمریکا را سه پله پایین‌تر از بالاترین رتبه ممکن، قرار داده ‌اما چشم‌انداز آن را همچنان باثبات حفظ کرده است. با این حال، هشدار داده که روند انباشت بدهی در آمریکا نمی‌تواند برای همیشه ادامه پیدا کند.

در بیانیه ‌این شرکت آمده است: در صورت فقدان رشد اقتصادی به‌مراتب قوی‌تر یا اصلاحات مالی قابل‌توجه، چه از طریق افزایش درآمدهای دولت و چه از طریق کاهش هزینه‌ها، انتظار می‌رود که روند بدهی همچنان نامطلوب باقی بماند. این مسیر نشان‌دهنده یک روند مالی ناپایدار در میان‌مدت است و دولت آمریکا را بیش از پیش در معرض تغییر احساسات سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

«اسکوپ ریتینگز» پیش‌بینی می‌کند که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا طی یک دهه آینده به ۱۶۰ درصد برسد. همچنین هزینه‌های خالص بهره نیز تا سال ۲۰۳۱ به سطحی «به شدت بالا» افزایش یابد. این شرکت همچنین به خطرات ناشی از بن‌بست قریب‌الوقوع کنگره آمریکا بر سر سقف بدهی دولت اشاره کرده است.

آمریکا از زمان کاهش رتبه اعتباری این کشور توسط مؤسسه «مودی» در سال گذشته، دیگر از هیچ‌کدام از مؤسسات بزرگ رتبه‌بندی اعتباری، بالاترین رتبه ممکن را کسب نکرده است. با این حال، ارزیابی اسکوپ از وضعیت اعتباری آمریکا مدت‌هاست به‌عنوان دیدگاهی به‌مراتب بدبینانه‌تر از سایر مؤسسات مطرح بوده است.

به نوشته بلومبرگ، آمادگی این شرکت برای کاهش دوباره رتبه اعتباری آمریکا در تضاد با رویکرد محتاطانه‌تر رقبای آن قرار دارد. به عنوان نمونه، تحلیلگر ارشد مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری «فیچ»

Fitch Ratings در ژانویه (دی ماه سال گذشته) گفته بود که کاهش دوباره رتبه آمریکا مدتی کوتاه پس از کاهش رتبه این کشور توسط این مؤسسه در سال ۲۰۲۳، بسیار غیرعادی خواهد بود.

«اسکوپ ریتینگز» آخرین‌بار در جریان بن‌بست مربوط به سقف بدهی آمریکا در سال ۲۰۲۵، رتبه این کشور را کاهش داد و اکنون رتبه آمریکا را دو پله پایین‌تر از فیچ، مودیز و اس‌اندپی ریتینگز قرار داده است. این شرکت یکی از تنها پنج مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری است که بانک مرکزی اروپا برای ارزیابی وثایق از آن استفاده می‌کند و تنها شرکت در میان این مؤسسات اصلی رتبه‌بندی است که در اروپا قرار دارد.

گفتنی است برآوردها نشان می‌دهد بدهی عمومی آمریکا برای نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم رکوردشکنی کرده است.

به گزارش تسنیم، «استیو ‌هانکه» اقتصاددان آمریکایی در فضای مجازی با اشاره به این موضوع جنگ آمریکا علیه ایران را یک عامل عبور بدهی عمومی آمریکا از 100 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور دانسته است.

هانکه نوشته است: جنگِ انتخابیِ ترامپ علیه ایران، بانکِ

عمو سام را ورشکسته کرده است.