فراخوان نخستین کنگره بین‌المللی شعر «سرباز روح‌الله» با محوریت تبیین مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی، جبهه مقاومت و فرهنگ ایستادگی منتشر شد و شاعران تا اول آذر ۱۴۰۵ برای ارسال آثار خود فرصت دارند.

محمدمهدی عبداللهی شاعر و پژوهشگر و دبیر اجرائی کنگره بین‌المللی شعر سرباز روح‌الله گفت: کنگره بین‌المللی شعر سرباز روح‌الله در لبیک به ندای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر بعثت هنرمندان و اهالی فرهنگ و ادب و همزمان با هفتمین سالگرد عروج ملکوتی سردار رشید اسلام، شهید حاج قاسم سلیمانی، با هدف تکریم و تبیین مکتب سلیمانی عزیز و روایتِ حماسه‌های جبهه پرافتخار مقاومت، فراخوانِ آثارِ شاعرانِ متعهد و انقلابی را اعلام می‌دارد.

محورهای موضوعی کنگره: تداوم راه پرافتخار شهدای جبهه مقاومت / شمارش معکوس تا زوال صهیون / پرچمداران میدان، قلب تپنده ایران / امت مبعوث، علمداران جبهه مقاومت / حاج قاسم سلیمانی، شاگرد مکتب خمینی کبیر / شجره طیبه میناب، جنایت مدعیان حقوق بشر / شعر بین‌الملل مقاومت اسلامی

بخش ویژه: «وعده صادق»، حماسه جانفدایان ایران / روحیه ایستادگی و استکبار‌ستیزی امامین انقلاب اسلامی / تبیین جایگاه متعالی زن در جبهه مقاومت

ارسال آثار در فضای مجازی از طریق شماره تماس 09902095046 در پیامرسان‌های ایتا، بله و تلگرام. اشعار ارسالی می‌توانند در قالب‌های کلاسیک، نیمایی و سپید، شعر کودک و نوجوان و ترانه ارائه شوند.