دبیر اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، به مناسبت آغاز به کار کمیسیون بازی‌های رایانه‌ای این اتحادیه، از تشکیل این کمیسیون به‌منظور تقویت مشارکت بخش خصوصی، شنیده شدن صدای فعالان صنعت و ایجاد ظرفیت کارشناسی برای پیگیری مطالبات صنفی خبر داد.

سعید مشهدی با تأکید بر اینکه این کمیسیون به‌هیچ‌وجه نهاد موازی با نهادهای تخصصی حاکمیتی نیست، اظهار داشت: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تنها مرجع تخصصی تنظیم‌گری صنعت بازی در کشور است و جایگاه قانونی آن در حمایت و نظارت باید مورد توجه همه فعالان باشد. کمیسیون جدید صنفی صرفاً نقش مکمل و تسهیل‌گر را ایفا کرده و به‌عنوان حلقه اتصال بخش خصوصی با این نهاد تنظیم‌گر عمل می‌کند.

وی با اشاره به نقش مهم سکوهای عرضه و توزیع بازی تصریح کرد: فعالیت در زیست‌بوم بازی‌های رایانه‌ای نیازمند پایبندی به الزامات قانونی و تخصصی است؛ از این‌رو تمامی سکوها موظف‌اند مقررات مرجع تخصصی، از جمله نظام رده‌بندی سنی (اسرا) مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را رعایت و با بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای همکاری کنند.