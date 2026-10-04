روخوانی خانم بازیگر از دست ترامپ و نتانیاهو

محکومیت الناز شاکردوست برخلاف آنچه در فضای مجازی ادعا شده، به دلیل مرثیه‌سرایی یا ابراز همدلی با جان‌باختگان دی‌ماه نبوده است، بلکه این بازیگر به دلیل بازنشر ادعای کذب کشته‌شدن ۴۰ هزار نفر محکوم شده است.

به گزارش میزان، در روز‌های اخیر خبری در فضای مجازی در رابطه با محکومیت الناز شاکردوست منتشر شده است که ادعا شده این بازیگر به دلیل «جرم مرثیه‌سرایی برای جان‌باختگان دی‌ماه» محکوم شده است.

اما پیگیری میزان از مرجع قضائی نشان می‌دهد محکومیت الناز شاکردوست ارتباطی به همدلی یا مرثیه‌سرایی برای جان‌باختگان دی‌ماه ندارد، بلکه این بازیگر در بخشی از همان به‌اصطلاح مرثیه، ادعا‌های سراسر کذب ترامپ و اینترنشنال مبنی بر اینکه ۴۰ هزار نفر کشته شده‌اند را بازنشر کرده بود. نکته قابل توجه اینجاست که شاکردوست حتی برای دفاع از ادعا‌های خود به مرجع قضائی مراجعه نکرد.

بر همین اساس، با توجه به عدم حضور شاکردوست جهت دفاع از خود دربرابر اتهام انتسابی، دفاعیات غیرموجه وکیل متهم و مستندات پرونده و همچنین گستره نتایج زیانبار آن به واسطه کثرت دنبال‌کنندگان که زمینه اغفال بیشتر افراد فریب‌خورده را فراهم کرده بود، دادگاه اتهام انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم دانست. دادگاه مستنداً به بند‌های «الف» و «ب» ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، او را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. همچنین از باب تکمیل مجازات، نامبرده به مدت ۲ سال از هرگونه فعالیت سیاسی (در فضای مجازی و حقیقی و هنری) محروم و ممنوع شد. رأی صادره پس از اعتراض وکیل متهم، در دادگاه تجدیدنظر نیز بررسی و عینا تأیید شد.

گفتنی است، شاکردوست سابقه تکرار این جرم را نیز دارد و پیشتر نیز اظهار نظر‌های کذب و عجیبی را مطرح کرده بود. این بازیگر در سال ۱۴۰۱ با استناد دروغ به قانون اساسی، مدعی شده بود: «طبق قانون اساسی اگر تظاهرات ۲۱ روز طول بکشد ارتش باید به نفع مردم وارد عمل شود.»