آیین افتتاحیه معنوی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان در گلزار شهدای اصفهان آغاز شد.

در ابتدای این آیین، حامد جعفری با حضور در گلزار شهدای اصفهان و نثار فاتحه، به شهدای کودک و نوجوان این شهر ادای احترام کرد. همچنین یاد و خاطره شهدای کودک و نوجوان جنگ تحمیلی ۱۲روزه و شهدای جنگ رمضان گرامی داشته شد. سپس گروه سرود دختران حاج‌قاسم با اجرای قطعاتی، سرودهای خود را به ایران و شهدای گرانقدر تقدیم کردند.

در بخش دیگر این مراسم حامد جعفری دبیر جشنواره، علی قاسم‌زاده شهردار اصفهان، فرزانه کلاهدوزان عضو شورای شهر، علی صالحی عضو شورای شهر، مصطفی نباتی‌نژاد، مسعود نیک‌بخت مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان، روی صحنه حاضر شدند و از خانواده شهیدان سید مصطفی طباطبایی، جعفر آقاپور، مهدی نصر اصفهانی، سرهنگ معین حیدری و مهدی بکایی، زمانی و فکاری تجلیل به عمل آمد.

جعفری، دبیر جشنواره در سخنانی کوتاه یاد و خاطره شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر را گرامی داشت و اظهار کرد: امید داشتیم شهدایی که در این جنگ‌ها جان خود را فدای ایران و مردم کردند، می‌توانستند افتتاح دوره جدید جشنواره را ببینند.

وی افزود: امیدواریم برگزاری این جشنواره به برکتی برای نسل‌های آینده ایران تبدیل شود تا با امید، انگیزه و نگاهی روشن به آینده زندگی کنند و آینده‌ای سرافراز برای ایران رقم بزنند.

علی قاسم‌زاده شهردار اصفهان نیز با اشاره به حال‌وهوای متفاوت جشنواره امسال اظهار داشت: طبیعی است که فضای جشنواره تحت تأثیر شهادت شهدای مدرسه شجره طیبه میناب قرار بگیرد و نمی‌توان نسبت به این حادثه بی‌تفاوت بود. از همین رو جشنواره امسال رنگ و حال حماسی به خود گرفته است، اما در مجموع ماهیت و ذات فرهنگی و هنری جشنواره همچنان غالب است.

وی بر اهمیت حضور کودکان در برنامه‌های جشنواره تأکید کرد و گفت: تلاش مجموعه مدیریت شهری و برگزارکنندگان این است که جشنواره علاوه‌بر نمایش آثار سینمایی، به بستری برای حضور، مشارکت و دیده‌شدن کودکان تبدیل شود و اصفهان بتواند جایگاه خود را به عنوان شهری دوستدار کودک و میزبان رویدادهای فرهنگی و هنری بین‌المللی بیش از گذشته تثبیت کند.

علی صالحی، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز با اشاره به برگزاری سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اظهار داشت: امروز شاهد برگزاری جشنواره‌ای هستیم که کودکان و نوجوانان در آن گرد هم آمده‌اند تا بار دیگر درس‌های دلیری، ایستادگی و سرافرازی ایران عزیز را مرور کنند.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان تا ۱۶ مهرماه در اصفهان در حال برگزاری است.