دومین مرکز آموزشی پویش ملی «جان‌فدا» عصر روز شنبه با حضور امیر سرتیپ دوم محمدرضا علیان‌نژادی، معاون تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران، در میدان هفت تیر تهران به‌طور رسمی افتتاح و تجهیز شد.

به گزارش خبرنگار کیهان، پیش از برگزاری مراسم افتتاحیه، نشست خبری متولیان این پویش ملی با حضور مسئولان عالی‌رتبه بسیج و ستاد مردمی جان‌فدا برگزار شد.

ثبت‌نام ۵۰۰ هزار نفری در کمتر از ۱۰۰ دقیقه

در ابتدای این نشست، ساسان زارع، سخنگوی ستاد مردمی جان‌فدا، با اشاره به استقبال کم‌نظیر مردم و پیام اخیر مقام معظم رهبری اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در پیام به‌مناسبت هفته دفاع مقدس به پدیده عظیم جان‌فدا اشاره کردند که این موضوع مسئولیت ما را سنگین‌تر کرد. در فراخوان اخیر، بیش از

۵۰۰ هزار نفر از جان‌فدایان ایران تنها در کمتر از ۱۰۰ دقیقه نخست ثبت‌نام، برای تکمیل ظرفیت گردان‌های مقاومت ملی اعلام حضور کردند.

وی با تأکید بر اینکه جان‌فدا معادل هویت ملی ایرانیان است، از اعلام آمادگی بی‌شمار آزادگان جهان و اتباع خارجی برای دفاع از ایران خبر داد و گفت: جان‌فدا پدیده‌ای فراتشکیلاتی است. امروز حتی اتباع مقیم و ایرانیان خارج از کشور نیز درخواست حضور در صف مقابله با استکبار جهانی را دارند.

زارع با اشاره به برنامه‌ریزی برای سازماندهی محله‌محور ظرفیت‌های مردمی افزود: طراحی سامانه جدید سازماندهی محله‌محور به پایان رسیده است. همچنین با توجه به علاقه گسترده مردم، به‌ویژه بانوان، به‌زودی ۱۰ هزار یگان مردمی امداد و نجات با همکاری جمعیت هلال‌احمر در محلات کشور سازماندهی و آموزش خواهند شد.

سخنگوی پویش جان‌فدا در پاسخ به خبرنگار روزنامه کیهان مبنی بر برنامه‌های این پویش برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن و حمایت از معیشت محرومان و مستضعفین، از برنامه‌ریزی‌های جدید خبر داد و گفت: این یک ایده است. یک اتاق فکر تشکیل شده و الان طرح‌هایی هم روی میز و در حال بررسی است. طرح‌های جذابی هم هست که بتوانیم از ظرفیت جان‌فدا برای حل مسائل اقتصادی، مخصوصاً مسائل معیشتی مردم استفاده کنیم. با توجه به اینکه هنوز قطعی و نهایی نشده، جزئیات این طرح‌ها در آینده اعلام خواهد شد.

ملتی که جان‌فدا دارد شکست ندارد

در ادامه، سردار علی کوثری، معاون آموزش و تربیت سازمان بسیج مستضعفین، با تشریح جزئیات دوره‌های آموزشی طرح جان‌فدا اظهار داشت: پس از انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین طائب در امر بسیج از سوی مقام معظم رهبری، شعار «هر ایرانی یک بسیجی» مطرح شد تا ظرفیت‌های مردمی در قالب گردان‌های جان‌فدا سازماندهی و به سازمان رزم الحاق شوند.

وی با اعلام آماده‌سازی ۱۰۰۰ گردان برای آموزش نظامی در سراسر کشور تصریح کرد: آموزش‌ها در ۶ عنوان اصلی شامل دفاع شهری، آشنایی با سلاح‌های عمومی، سلاح‌های نسبتاً تخصصی (تک‌تیرانداز، آرپی‌جی و تیربار)، آموزش‌های پدافندی، امداد و نجات و راپل اجرا می‌شود. برای خواهران نیز مباحثی چون اطفای حریق و جهت‌یابی جایگزین شده است.

معاون آموزش بسیج تأکید کرد: در تهران حداقل ۱۴ میدان و در مرکز هر استان ۱ تا ۳ میدان به پایگاه‌های آموزشی جان‌فدا تبدیل خواهند شد و امکان افزایش ظرفیت آموزش تا ۲۰۰۰ گردان دیگر نیز وجود دارد.

کوثری در پایان تأکید کرد: ملتی که جان‌فدا دارد شکست ندارد.

۳ پادگان بزرگ ارتش

در تهران برای جان‌فدایان

پس از این نشست خبری، آئین رسمی افتتاح مرکز آموزشی میدان هفت تیر برگزار شد.

امیر سرتیپ دوم محمدرضا علیان‌نژادی، معاون تربیت و آموزش ارتش، در این آئین تأکید کرد: به فرمان فرمانده کل ارتش، مسئولیت آموزش جان‌فدایان رسماً به ارتش جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است.

وی افزود: ارتش در تهران سه پادگان عمده شامل دانشگاه افسری امام علی (ع)، مرکز آموزش درجه‌داری حضرت جوادالائمه (ع) و مرکز آموزش تکاور شهید شبان را برای پذیرش و آموزش جان‌فدایان اختصاص داده است. نیروهای چهارگانه ارتش در میدان‌های تعیین‌شده حضور یافته و آموزش‌های مقدماتی و تکمیلی را ارائه خواهند داد.