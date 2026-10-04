امارات بار دیگر ادعاهای بی‌اساس خود درباره حاکمیت بر سه جزیره ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را تکرار کرد و مدعی شد خواستار حل‌وفصل مسالمت‌آمیز این مسئله است.

انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس‌ امارات در اظهاراتی با تکرار مواضع ادعایی ابوظبی درباره این جزایر گفت: «رویکرد ما روشن و ثابت است؛ حل‌وفصل اختلاف به‌صورت مسالمت‌آمیز از طریق مذاکرات دوجانبه مستقیم یا مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری.»

قرقاش همچنین در واکنش به انتقادات علی‌‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین‌الملل، از بیانیه امارات در سازمان ملل، مدعی شد موضع ایران در رد ادعاهای ابوظبی با «حقایق و اسناد» مورد استناد امارات مطابقت ندارد.

امارات در جریان هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز ادعاهای خود درباره این سه جزیره را تکرار و خواستار حل‌وفصل مسالمت‌آمیز آن شد. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بارها تأکید کرده است که تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی جزایری ایرانی و جزء جدایی‌ناپذیر خاک کشور هستند و حاکمیت ایران بر آنها قابل مذاکره نیست. ایران همواره تأکید کرده است که تکرار ادعاهای امارات، تغییری در واقعیت حاکمیت ایران بر این جزایر ایجاد نمی‌کند.

اما در پاسخ باید گفت، شیوخ ابوظبی در حالی چشمان خود را به روی حاکمیت ۷۰۰۰ ساله ایران بر این سه جزیره تاریخی بسته‌اند که عمر کل تأسیس کشورشان به نیم قرن هم نمی‌رسد! واقعاً مسخره است که یک حکومت دست‌ساز و نوپا درباره تمامیت ارضی یک تمدن چند هزار ساله اظهار فضل کند!

خوش‌رقصی برای اربابان آمریکایی و رژیم صهیونیستی دیگر بس است؛ حد و اندازه خود را بشناسید و گنده‌تر از دهانتان حرف نزنید! بدانید و آگاه باشید که کل عرض جغرافیای ریز و برج‌های شیشه‌ای شما تنها خوراک چند فروند موشک خیبرشکن و یک تصرف برق‌آسای زمینی است.

صبر استراتژیک جمهوری اسلامی ایران هم حدی دارد و چوب‌خط شیطنت‌های شما مدت‌هاست که پر شده؛ شما به واسطه در اختیار دادن خاک خود به پایگاه عملیاتی دشمن، شریک جرم و حامی علنی جبهه آمریکایی-صهیونیستی در ترور امام شهید و شهدای مظلوم میناب، لامرد، سیریک و... هستید.

تکرار این اباطیل ذره‌ای از واقعیت تثبیت‌شده حاکمیت ایران بر پاره‌ تنش کم نخواهد کرد؛ پیش از آنکه پاسخ پشیمان‌کننده‌ای دریافت کنید، دست از این بازی‌های خطرناک بردارید!