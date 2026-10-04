بحث خروج ایران از NPT بسیار جدی است و در محافل سیاسی کشور مطرح است

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه رابطه بسیار خوبی با روسیه و چین داریم، تصریح کرد: بحث خروج از NPT در محافل نخبگی جدی است. ایران به عنوان عضوی پایبند، مورد شدیدترین تجاوزات قرار گرفته است.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه(12مهرماه) در نشست خبری هفتگی خود به تشریح تحولات سیاست خارجی، رایزنی‌های دیپلماتیک مجمع عمومی سازمان ملل و مواضع ایران در قبال تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی پرداخت. وی ضمن ادای احترام به شهدای دفاع مقدس، گزارشی از دستاوردهای سفر نیویورک ارائه داد و به سؤالات خبرنگاران پاسخ گفت.

بقائی با اشاره به تقارن این ایام با هفته دفاع مقدس اظهار داشت: طی دو سه هفته اخیر خبرهای زیادی در عرصه دیپلماتیک وجود داشت. همچنین هفته دفاع مقدس را پشت سر گذاشتیم که به همه شهدا و آزادگان سرافراز درود می‌فرستیم. دفاع مقدس و روحیه ایستادگی موضوعی است که در لحظه‌لحظه زندگی و دیپلماسی خود به آن نیاز داریم.

وی درخصوص حضور هیئت ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد افزود: هیئتی کم‌تعداد ولی پربازده در سطح رئیس‌جمهور شرکت کردند. برای دستگاه دیپلماسی مهم بود از این فرصت برای رساندن صدای مظلومیت و حقانیت ملت ایران استفاده کند. ما یکی از موفق‌ترین حضورهای بین‌المللی را تجربه کردیم و نشست‌ها از حیث تبیین مواضع و نشان دادن منطق استوار ایران بسیار مفید بود.

کشورهای همسایه حق همسایگی را به جا بیاورند و حسن همجواری را رعایت کنند

بقائی در پاسخ به سؤالی درباره سفر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به امارات خاطرنشان کرد: توصیه موکد ما به کشورهای همسایه این است که حق همسایگی را به جا بیاورند، حسن همجواری را رعایت کنند و اجازه ندهند امکانات و قلمروشان مورد سوءاستفاده بیگانگان قرار گیرد. ما اعتراض جدی خود را صریحاً به همسایگان اعلام کرده‌ایم.

وی ادامه داد: آزادی تعدادی از هموطنان ایرانی در امارات که در حاشیه مجمع عمومی درباره آن رایزنی شده بود برای ما ارزشمند است و از مقامات اماراتی تشکر می‌کنیم. با این حال، سوءاستفاده رژیم صهیونیستی از امکانات منطقه برای ناامن‌سازی حتماً باید مورد توجه همسایگان قرار گیرد و نباید اجازه دهند جغرافیای‌شان در اختیار هدفگذاری‌های شوم آمریکا و این رژیم قرار گیرد.

بقائی شایعه اخراج دو دیپلمات ایرانی از نیویورک را تکذیب کرد و گفت: این خبر کذب محض است. یکی از دیپلمات‌های ما که قرار بود در نیویورک بماند، به دلیل فشارهای غیرقانونی آمریکا مجبور به ترک آنجا شد. آمریکایی‌ها پس از ناکامی در ممانعت از حضور هیئت ایرانی و شکست در پروژه القای انزوای ایران، به این خبرسازی‌های سخیف رو آورده‌اند.

وی درخصوص کمیته شش‌نفره شورای عالی امنیت ملی توضیح داد: این کمیته بخشی از شورا است که مسئولیت بررسی مطالبات را برعهده‌ دارد و وزیر امور خارجه نیز از اعضای آن است. بقائی دیدار رئیس‌جمهور با همتای لبنانی را نیز مثبت ارزیابی کرد.

در پیشنهاد ایران موضوع بازرسی آژانس

در ازای کاهش تحریم‌ها مطرح نشده است

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به ادعای بازگشت بازرسان آژانس در ازای لغو تحریم‌ها تاکید کرد: اصلاً چنین بحثی در مذاکرات مطرح نشده است. ما وارد جزئیات فنی هسته‌ای به این شکل نشده‌ایم و وظیفه ما ابلاغ دقیق شروط و مواضع اصولی کشور بوده است.

وی درباره پاسخ آمریکا به ابتکارات ایران گفت: مواضع ما در توقف کوتاه در دوحه به طرف میانجی منتقل شد. پیشنهادات آمریکایی‌ها کم‌وبیش در راستای همان مواضع قبلی است. صراحتاً اعلام کرده‌ایم تمرکز ما بر امنیت تنگه هرمز و بازگرداندن ثبات است که مستلزم توقف اخلال در دریانوردی تجاری ایران و رفع تحریم‌ها است.

بقائی با اشاره به خروج نیروهای آمریکایی از عراق تاکید کرد: این اتفاقی مبارک برای صیانت از حاکمیت ملی عراق و نشان‌دهنده شکست آمریکا است. ما هرگز جنایات اشغالگران در ابوغریب را فراموش نمی‌کنیم و امیدواریم این خروج به امنیت پایدار بینجامد.

وی در پاسخ به ادعاهای ترامپ مبنی بر مبهم بودن طرف مذاکره در ایران گفت: این ادعا مبنایی ندارد. در هیچ کشوری به اندازه ایران انسجام و نظم در تصمیم‌گیری وجود ندارد. مشکل اصلی در پریشان‌گویی و مواضع متناقض مقامات آمریکایی است.

بقائی درباره بحث‌های مطرح‌شده پیرامون خروج از NPT گفت: بحث خروج از NPT در محافل نخبگی جدی است. ایران به عنوان عضوی پایبند، مورد شدیدترین تجاوزات قرار گرفته است. فعلاً عضو NPT هستیم و به تعهدات پایبندیم، اما این بحث پابرجا است.

نیروهای مسلح ما

آماده دفع هرگونه شرارتی هستند

سخنگوی وزارت امور خارجه با ارزیابی تهدیدات نظامی غربی‌ها اعلام کرد: شروع و پایان جنگ دست خودشان نیست. تاریخ نشان داده ملت ایران در دفاع از حاکمیت خود فوق‌العاده سرسخت و مصمم است و از هر ابزاری برای دفع شرارت دشمن استفاده می‌کند. نیروهای مسلح ما در بالاترین سطح هوشیاری قرار دارند.

وی با انتقاد از سرکوب معترضان در فرانسه گفت: خشونت عریان پلیس فرانسه علیه معترضان قابل قبول نیست و این کشور باید تعهدات حقوق بشری خود را رعایت کند.

درباره طرح هفت‌روزه ایران برای امنیت تنگه هرمز، بقائی تصریح کرد: کلید امنیت منطقه، توقف اقدامات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی است. همزمان با دیپلماسی، نیروهای مسلح ما هوشیارانه آماده دفاع قاطع هستند. وی درباره تحریم‌های هوائی افزود: این اقدامات اخلال در روابط با همسایگان است، اما پروازها با کشورهایی نظیر عراق برقرار شده است. بقائی در واکنش به اظهارات گروسی نیز گفت: جامعه جهانی خواستار استقلال واقعی مدیرکل آژانس است.

ایران با روسیه و چین در موضوع هسته‌ای هماهنگ عمل خواهند کرد

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره مناسبات با مسکو و پکن گفت: روابط ما با روسیه بسیار خوب و روبه‌رشد است و در چارچوب بریکس و شانگهای هماهنگی مستمری داریم. در صورت بروز هرگونه تحول یا اتخاذ تصمیم جدید هسته‌ای، ایران با روسیه و چین به صورت کاملاً هماهنگ عمل خواهد کرد.

بقائی اتهامات بریتانیا را سناریوی «عملیات پرچم دروغین» خواند که برای به حاشیه بردن جنایات غزه و تجاوزات علیه ایران طراحی شده است.

همکاری روسیه با ایران در شورای امنیت

در جریان جنگ تحمیلی سوم ارزشمند بود

بقائی درباره مواضع دیپلماتیک مسکو گفت: همکاری روسیه با ایران در شورای امنیت در جریان جنگ تحمیلی سوم و ایستادگی در برابر قطعنامه‌های ظالمانه بسیار ارزشمند بود و نشان‌دهنده عمق روابط راهبردی دو کشور است.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره زیاده‌خواهی‌های منطقه‌ای افزود: اعتمادسازی فرآیندی دوسویه است. ادعاهای ارضی تکراری درباره جزایر سه گانه ایرانی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و پایان دادن به حضور نظامی آمریکا، مهم‌ترین نشانه حسن نیت همسایگان خواهد بود. به گزارش مهر، وی در پایان درباره شایعه اعزام نیروی نظامی از پاکستان به عربستان گفت: امیدواریم این اخبار شایعه باشد، چراکه هرگونه مداخله جدید نظامی در تحولات یمن، پیچیدگی بحران را افزایش خواهد داد.