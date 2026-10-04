پیروی از غیر قرآن پیروی از هواهای نفسانی است! (در پرتو وحی)

«همان‌گونه (که بر اهل کتاب و پیامبران پیشین، کتاب آسمانی فرستادیم) این قرآن را نیز بر تو نازل کردیم در حالی که مشتمل بر احکام روشن و آشکاری است. (ای محمد(ص)!) اگر بعد از آنکه (به وسیله قرآن از حقایق هستی) آگاهی پیدا کردی، از هوی و هوس‌های آنها پیروی کنی (که مملو از خرافات و تحریفات و دروغ‌ها است، به کیفر الهی مجازات خواهی شد و) هیچ‌کس در برابر کیفر خدا قدرت حمایت و نگهداری از تو را نخواهد داشت (خداوند تنها از کسانی حمایت می‌کند که از حق پیروی کنند)»

رعد- 37