نگهبانی جریان غربزده از جنازه تفاهمنامه





‎ روزنامه زنجیره‌ای «اعتماد» در گفت‌وگو با علی شکوری‌راد، از فعالان مدعی اصلاحات، گزارشی تحت عنوان «پاسداری تفاهمنامه» منتشر کرد که بار دیگر اوج ساده‌لوحی و خوش‌خیالی این جریان در برابر دشمن را به نمایش گذاشت.

بازداشتی فتنه 88 در این گفت‌و‌گو، سند خنثی و بی‌ارزش «تفاهمنامه اسلام‌آباد» را «یک رخداد بسیار بزرگ، کم‌نظیر و شگفت‌انگیز» و «پدیده‌ای استثنایی و تاریخی» خوانده است! مشخص نیست جریان غربزده تا کی قرار است دل‌خوش به دست‌نوشته‌های بی‌خاصیت کاغذی باشند. او در ادامه این خیالبافی‌ها مدعی شده که این سند «به لحاظ حقوقی و اعتبار سیاسی هنوز زنده و دارای اعتبار است»؛ ادعایی مضحک که مصداق بارز «فاتحه‌خوانی بر سر قبری است که مرده‌ای در آن نیست»! شکوری‌راد ظاهراً خبر ندارد که حتی خود ترامپ صریحاً اعلام کرده این تفاهمنامه مرده و نابود شده است. آمریکایی‌ها این روزها به خاطر شکست‌های پی‌درپی در میدان، سراغ محاصره هوائی و دریایی رفته‌اند و پنتاگون علناً ساز جنگ را کوک کرده، اما مدعیان اصلاحات هنوز در خواب و خیال دست نوازش کاخ سفید هستند!

اوج وادادگی و ساده انگاری جریان تسلیمی آنجا مشخص می‌شود که می‌گوید: «سخن گفتن برخی در داخل از نابودی آمریکا و اسرائیل توهم است»! وی با این جفنگیات چهره جلادان بین‌المللی را تطهیر می‌کند؛ آمریکا و رژیم صهیونیستی دشمن درجه‌یک ملت ایران، قاتل امام شهید، مسبب دو جنگ و 4 دهه تحریم، قاتل شهدای مظلوم میناب و فرماندهان مقتدر ما هستند. زوال و نابودی دشمنی که از درون پوسیده و در میدان مقاومت زمین‌گیر شده، حتمی است، اما متوهم واقعی کسانی هستند که چشم به رحم قاتلان فرزندان این مرز و بوم دوخته‌اند.

این عنصر فتنه در بخش دیگری از گفت‌و‌گو اظهار می‌کند «جامعه ایران تمام بار ویرانگر این بحران را به دوش می‌کشد»، تا با ابزار قرار دادن تاب‌آوری مردم، جاده‌صاف‌کن باج‌دهی جدید به آمریکای تروریست و حملات بعدی این رژیم شود. او مدعی شده که موفقیت در این عرصه نیازمند «کلید قفل‌گشا» است!

در پاسخ به این رؤیافروشان باید گفت: آقایان! شاه کلید شما یک بار در دهه ۹۰ امتحان خود را پس داد و سفره مردم را کوچک کرد. مردم به اندازه کافی از «سیب و گلاب‌های برجام» منتفع شده‌اند که امروز دوباره نسخه مشابهی پیچیده شود. حتی در همان جنگ ۴۰ روزه، ترامپ به همین تفاهمنامه مدنظر شما هم پایبند نماند و آن را نقض کرد. دیگر دست به کلید نشوید؛ چرا که کلید شما چیزی جز خسارت محض و گستاخ‌تر کردن دشمن برای ملت به همراه نداشته است.