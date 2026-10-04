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کد خبر: ۳۳۹۲۸۹
تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۹
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با اشراف سربازان گمنام امام زمان (عج)

تیم تروریستی سلطنت‌طلبان در نورآباد فارس به دام افتاد

سربازان گمنام امام زمان(عج) یک تیم تروریستی جریان سلطنت‌طلب را که از عوامل اصلی حمله به زیرساخت‌های خدماتی و تخریب اموال عمومی در جریان ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ بودند، به دام انداختند.
سربازان گمنام امام زمان(عج) یک تیم مرتبط با جریان سلطنت‌طلب که اعضای آن قصد اقدامات خرابکارانه و تخریب زیرساخت‌های شهری را داشتند، به دام انداختند.
این تیم در زمینه تبلیغ و تحریک به خرابکاری فعالیت داشته و اعضای آن از عوامل اصلی حمله به زیرساخت‌های خدماتی و تخریب اموال عمومی در جریان ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ در شهر نورآباد بوده‌اند است.
به گزارش مهر، تخریب هدفمند دوربین‌های پایش تصویری شهر، تهیه و استفاده از بمب‌های دست‌ساز و حضور در ناآرامی‌ها از جمله اقداماتی است که این تیم تروریستی در آن دست داشته است.

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