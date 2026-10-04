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کد خبر: ۳۳۹۲۸۸
تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۹
سرویس کیهان » اخبار
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یک نفتکش در تنگه هرمز هدف قرار گرفت

نیروی دریایی می‌گوید که یک نفتکشی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشته، هدف پرتابه قرار گرفته است.
سازمان تجارت دریایی انگلیس که زیرمجموعه نیروی دریایی این کشور است، می‌گوید یک نفتکش در تنگه هرمز هدف پرتابه قرار گرفته اما زمانی برای وقوع این حادثه اعلام نکرده است.
روز شنبه سه نفتکش متخلف که قصد داشتند از مسیر عمانی عبور کنند، هدف قرار گرفته شدند؛ ایران بارها اعلام کرده که مسیر امن بخش مالی تنگه است و هرکسی تخلف کند یا هدف گرفته می‌شود یا با مین برخورد می‌کند.
به گزارش فارس، ناخدای این کشتی می‌گوید که بر اثر این اصابت به موتورخانه این نفتکش آسیب وارد شده و خدمه سالم هستند. هیچ‌گونه آسیب زیست محیطی هم گزارش
نشده است.

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