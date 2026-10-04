هرچند کمبود بازار و قیمت نفت صحت آمار ادعایی ترامپ برای نفتی که از تنگه هرمز عبور می‌کند را زیر سؤال می‌برد اما گرایش سیاسی رئیس بخش نفت شرکت رهیابی محموله‌های نفتی، «کپلر» که آمار نفت عبوری از تنگه هرمز را هم منتشر می‌کند، این تناقض را بیشتر کرده است.

تحلیلگر حوزه حمل‌و نقل و امنیت انرژی، برت اریکسون می‌گوید:

«اوه، رئیس بخش تحلیل نفت خام در کپلر در حساب توئیترش پرچم شیر و خورشید را گذاشته است؟» اگر کسی بخواهد به دستکاری داده‌های نفتی اشاره کند، کپلر واقعا این را برایش راحت کرده است.

وزیر خزانه‌داری آمریکا از دوشنبه گذشته تاکنون بارها در مورد افزایش قیمت ارز در ایران صحبت کرده و گفته است که سقوط ریال به خاطر عملیات انزوای اقتصادی‌ست که علیه ایران به راه انداخته است.

به‌دنبال تهدیدهای بسنت، فعالیت‌های کانالی‌های غیررسمی ارز و سیگنال‌دهی به بازار افزایش یافت؛ همان کانال‌های که چندی پیش با قطع شدن برق هرات به‌ یک باره فعالیت‌هایشان فروکش کرد. در این میان، دلال‌ها هم با افزایش معاملات و تقاضای هیجانی بازار را ملتهب کرده‌اند که منجر به افزایش قیمت دلار شده است.

کپلر هم مدتی‌ است از عبور نفت از تنگه هرمز آمار می‌دهد؛ این مؤسسه چهار روز پیش نوشت هفت ماه پس از بسته‌شدن تنگه هرمز، صادرات نفت خام کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به‌جز ایران، به سطح پیش از جنگ بازگشته و در ماه سپتامبر به دست‌کم ۱۶.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است.

اما برخی تحلیلگران می‌گویند که کشتی‌های کوچکی که نفت از تنگه عبور می‌دهند توانایی عبور این حجم نفت را ندارند و ایران نفتکش‌های بزرگ را هدف قرار می‌دهد؛ آخرین نقشه مؤسسه واشنگتن هم نشان می‌دهد که حداقل 20 نفتکش در یک ماه منتهی به جمعه هدف گرفته شده‌اند. در همین 24 ساعت گذشته 3 نفتکش در مسیر عمانی آتش گرفتند.

پیش از این هم دیگر شرکت رهیابی محموله‌های نفتی، تنکرترکرز به همکاری با واشنگتن برای شناسایی نفتکش‌های ایران شناخته‌ شده بود.

یک فعال و سرمایه‌گذار مستقل در حوزه بازارهای مالی و نفتی در مورد تنکرترکرز نوشته بود: «مدتی بود این احساس را داشتم که بعضی از حساب‌های بزرگ ردگیری کشتی‌ها (Ship Tracking) که به‌عنوان حساب‌های «قابل‌اعتماد» شناخته می‌شوند، به‌تازگی به‌طرز عجیبی بر روی ترویج یک روایت خاص تمرکز کرده‌اند؛ روایتی که اغلب برخلاف شواهد آشکار است».

همایون فلکشاهی، رئیس بخش تحلیل نفت خام کپلر است از چند ساعت پس از انتشار توئیت‌هایی از این دست، عکس پروفایل خود را تغییر داده است.

به گزارش فارس، حالا با وجود اینکه تحلیلگران داده‌های کپلر را به عنوان یک شرکت رهیابی محموله‌های دریایی دقیق می‌دانند، این سؤال مطرح می‌شود که گرایش‌های سیاسی می‌تواند بر آمار کپلر تاثیر گذاشته باشد؟