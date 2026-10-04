وزیر امور خارجه با تأکید بر آمادگی ایران تأکید کرد: اگر دشمنان مسیر نظامی را انتخاب کنند، پاسخ ایران محکم‌تر از گذشته خواهد بود.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه روز یکشنبه(12 مهرماه) در نشست با سفرا و رؤسای نمایندگی‌های سیاسی در ایران اظهار داشت: قبل از هرچیز باید از همه شما که دیدارهای بنده و رئیس‌جمهور را در نیویورک تنظیم کردید تشکر می‌کنم.

وزیر امور خارجه اظهار داشت: حضور هیئت ایران در نیویورک یک حضور قوی و مؤثر بود علاوه‌بر دیدارهای متعدد مصاحبه‌های زیادی که انجام شد، سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی و سخنرانی‌های دیگری که بنده داشتم، ملاقات‌های رئیس‌جمهور و بنده با برخی از اصحاب فکر و اندیشه در نیویورک و از همه مهم‌تر

طرحی که جمهوری اسلامی امسال ارائه کرد درخصوص حل و فصل اختلافات موجود و جنگ جاری میان ایران و آمریکا که طرح موسوم به طرح ۷روزه هست، که منجر به بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد؛ باعث شد حضور ایران امسال فعال باشد و فضای سیاسی نیویورک متاثر از طرح ایران باشد.

وی بیان داشت: برهمگان مشخص شد ایران همچنان در راستای دیپلماسی و پیدا کردن راه‌حل مسالمت آمیز جدی است همان‌گونه که در دفاع از خودش جدی است. عراقچی ‌گفت: ما در دفاع از خودمان و پیشبرد دیپلماسی همچنان محکم و جدی هستیم؛ اگر دشمنان بخواهند برخورد نظامی را در پیش بگیرند پاسخ محکم‌تر از گذشته خواهد گرفت و اگر به‌دنبال راه‌های دیپلماتیک باشند ما آماده‌ایم از مسیرهای دیپلماسی به راه‌حل شرافتمندانه برسیم.

وی بیان داشت: در نیویورک مواضع‌مان را به صراحت توضیح دادیم. تصوری که بعضی‌ها داشتند که می‌توانند ایران را به یک کشور منزوی تبدیل کنند کاملا شکست خورده بود.

وزیر امور خارجه گفت: این نکته‌ای که از سوی آمریکایی‌ها اعلام می‌شود که دیپلمات‌های ایرانی را اخراج کردند این ادعا از طرف آمریکایی‌ها واقعا عجیب است. نشان دادند چقدر از حضور هیئت ایرانی عصبانی شدند. وی اظهار داشت: دیپلمات‌های ما در مجمع عمومی حضور درخشانی داشتند ما در همه عرصه‌ها حضور داشتیم. عراقچی با اشاره به ملاقات‌ها با مقامات خلیج‌فارس بیان داشت: همه اینها دوستانه بود و ما مسیر جدید روابط با کشورها را آغاز کردیم. برادران ما در خلیج‌فارس با ما همراهی دارند و اراده مشترک برای ایجاد ثبات با مشارکت خود کشورها دارد دنبال می‌شود. وزیر امور خارجه با اشاره به دیدارها با کشورهای اروپایی گفت: امیدواریم اروپایی‌ها در رویکرد خودشان نسبت به ایران تجدیدنظر کنند. اعتراف دبیرکل ناتو به مشارکت در جنگ علیه ایران سنگین بود. گفت که بیش از

پنج هزار جنگنده از پایگاه‌های موجود در اروپا بلند شدند و ما منتظریم که کشورهای اروپایی توضیح دهند. پیشنهاد ما به این کشورها برقراری گفت‌وگو با ایران و اجتناب از هرگونه جنگ‌افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

به گزارش مهر، وی افزود: امیدواریم آمریکا راه خرد و عقلانیت را انتخاب کند؛ اما اگر راه نظامی را در پیش گیرند ما آماده‌تر از گذشته هستیم. آمریکا در گذشته هم در جنگ باخته و هم دیپلماسی. تحریم‌ها هم هیچ فایده‌ای ندارد. هیچ راه‌حل نظامی و تحریم وجود ندارد. فقط یک راه‌حل دیپلماتیک است که جوابگو خواهد بود و می‌تواند برای پایان تجاوز

علیه ایران مفید باشد.