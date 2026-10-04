هرگز رابطه با ایران را فدای رابطه با هیچ کشور دیگری نخواهیم کرد

نایب‌رئیس شورای امنیت روسیه با خط‌بطلان کشیدن بر گمانه‌زنی‌های غربی تصریح کرد: مسکو هرگز روابط خود با جمهوری اسلامی ایران را فدای رابطه با هیچ کشور دیگری نخواهد کرد؛ روسیه و ایران شرکای راهبردی هستند و برای همیشه این‌گونه باقی خواهند ماند.

دیمیتری مدودف، نایب‌رئیس شورای امنیت روسیه و رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر سابق این کشور، روز شنبه(11 مهرماه) در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران به تشریح ابعاد گوناگون همکاری‌های راهبردی مسکو و تهران، بحران‌های منطقه‌ای و تحولات بین‌المللی پرداخت. مدودف در این مصاحبه با تاکید بر عمق مناسبات دوجانبه و خط‌بطلان کشیدن بر گمانه‌زنی‌های غربی تصریح کرد: مسکو هرگز روابط خود با جمهوری اسلامی ایران را فدای رابطه با هیچ کشور دیگری نخواهد کرد، مهم نیست چه کسی و با چه درخواستی از روسیه چنین چیزی بخواهد. به گفته وی، روسیه و ایران شرکای راهبردی هستند و برای همیشه این‌گونه باقی خواهند ماند. این مقام ارشد روسیه با یادآوری ادای احترام ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به مقام والا و ارجمند رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای پس از حادثه ترور و شهادت ایشان، سفر خود به تهران را نشانه‌ای از پیوند عمیق و احترام متقابل میان دو کشور دانست.

مردم و رهبری ایران

در شرایط بحرانی اراده و توانایی قابل‌توجهی از خود نشان دادند

نایب‌رئیس شورای امنیت روسیه با تشریح مشاهدات میدانی خود از پایتخت ایران در طول این سفر تاریخی، انسجام ملی و پایداری مردم ایران را ستود و اظهار داشت: هنگام رانندگی در تهران متوجه شده است که به‌‌رغم وضعیت دراماتیک، غم و اندوه بزرگی که بر مردم وارد شده و حوادث نظامی، ایران زندگی عادی و کامل خود را ادامه می‌دهد. به اذعان مدودف، مردم و رهبری ایران در شرایط بحرانی، اراده و توانایی قابل‌توجهی از خود نشان دادند و در میان عملیات‌های نظامی، حفظ این ثبات و روال عادی زندگی ارزش و اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد.

مدودف با تمجید از پاسخ‌های هوشمندانه و ابزارهای بازدارنده ایران در برابر تهدیدات نظامی ایالات متحده آمریکا افزود: ایران خارج از بحث سلاح‌های متعارف و هسته‌ای، توانست به‌خوبی موضع خود را نشان دهد و با استفاده از ظرفیت تنگه هرمز که نقش کلیدی در تامین امنیت و انتقال انرژی جهان دارد، ابزار بازدارندگی قدرتمندی اعمال کند؛ ابزاری که می‌توان آن را به یک سلاح گرماهسته‌ای تشبیه کرد.

جنگ علیه ایران فشار زیادی

بر مردم آمریکا وارد کرده

این سیاستمدار برجسته روسی با تحلیل پیامدهای اقتصادی سیاست‌های تهاجمی واشنگتن در سطح جهان و منطقه غرب آسیا تاکید کرد: روش‌های قهری و زورگویانه محدودیت‌های خاص خود را دارند. به گفته وی، اقدامات تهاجمی و جنگ علیه ایران، فشار زیادی بر مردم آمریکا وارد کرده و منجر به تغییرات بسیار چشمگیری در اقتصاد جهانی شده است که ایالات متحده مجبور به پذیرش آن خواهد بود. وی در ادامه تصریح کرد: افزایش شدید قیمت نفت و گازوئیل، تورم بالا و کمبود طیف وسیعی از محصولات ضروری، ضربه سختی به مالیات‌‌دهندگان آمریکایی وارد کرده است. واشنگتن و متحدانش خودشان با اعمال تحریم‌ها و امتناع از همکاری، این بحران را ایجاد کردند و حالا باید عواقب و جهش قیمت بنزین و سوخت را ببینند.

آمادگی داریم میانجی پایان جنگ بین ایران و آمریکا باشیم

معاون شورای امنیت روسیه با هشدار درباره وخامت اوضاع امنیتی در منطقه غرب آسیا به‌دلیل مداخلات ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، بر اهمیت حل‌وفصل دیپلماتیک مناقشات تاکید کرد و گفت: روسیه به حل‌وفصل بلندمدت اوضاع علاقه‌مند است و مسکو آمادگی دارد میانجی پایان جنگ بین ایران و آمریکا باشد و هرگونه خدمات میانجیگری که این مسیر را تسهیل کند، ارائه دهد.

مدودف یادآور شد: مسکو همواره در صحنه‌های بین‌المللی از حقوق ایران دفاع کرده است. تلاش‌های دیپلماتیک روسیه از جمله صدور بیانیه‌های سیاسی و مسدود کردن مستقیم قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل که قصد داشت حمله به ایران را مشروعیت بخشد، نمونه بارز این همکاری‌هاست. علاوه‌بر ابزارهای سیاسی، سلاح‌های اقتصادی و توسعه پروژه‌های ژئواستراتژیک نیز به همان اندازه قدرت بازدارندگی دارند.

پروژه راه‌آهن رشت-آستارا

که با همکاری ایران و روسیه

در حال احداث است می‌تواند از موتورهای اصلی توسعه در منطقه باشد

نایب‌رئیس شورای امنیت روسیه حجم مناسبات تجاری ایران و روسیه را بی‌سابقه خواند و با اشاره به رشد ۲۰ درصدی مبادلات تجاری در سال گذشته گفت: ارتقای روابط اقتصادی و خنثی‌سازی تحریم‌ها از اولویت‌های اصلی دو کشور است. امروزه ۹۰ درصد از مبادلات تجاری در چارچوب سازمان شانگهای با پول‌های ملی انجام می‌شود و تهران و مسکو نیز با ایجاد سازوکارهای جدید مالی، فشار تحریم‌های غربی را بی‌‌اثر کرده‌اند. وی در تشریح سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی افزود: شرکت‌های روسی سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در بخش انرژی انجام داده‌اند به‌طوری که ایران حدود

۷ درصد از کل تولید نفت خود را از طریق این همکاری‌ها به دست می‌آورد. همچنین پروژه راه‌آهن رشت-آستارا که با همکاری ایران و روسیه درحال احداث است، می‌تواند تحولی جدی در صنعت حمل‌ونقل ترانزیتی ایجاد کرده و به عنوان یکی از موتورهای اصلی توسعه در منطقه و کریدور شمال-جنوب عمل کند.

برای ساخت نیروگاه‌های

هسته‌ای جدید در ایران برنامه داریم

این مقام عالی‌‌رتبه روسی با اشاره به موفقیت پروژه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای در ایران گفت همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های دفاعی، فناوری‌های پیشرفته و انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای با سرعت ادامه دارد. مسکو علاوه‌بر نیروگاه فعال بوشهر که توسط روس‌اتم توسعه یافته، برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای جدید در ایران برنامه دارد و این مسیر توسعه پایدار را با قوت ادامه خواهد داد.

حملۀ تروریستی اوکراین

به کشتی ایرانی محکوم است

مدودف در بخش دیگری از این مصاحبه، به رفتارهای مغایر با مقررات بین‌المللی کی‌یف پرداخت و حملات صورت‌گرفته به شناورهای تجاری در آب‌های آزاد را شدیداً تقبیح نمود. وی اعلام کرد حمله تروریستی اوکراین به کشتی ایرانی محکوم است و نشان‌دهنده ماهیت بی‌ثبات‌کننده رفتارهای مقامات کی‌یف در بحران‌های منطقه‌ای است.

اوکراین دربارۀ این حادثه از ایران عذرخواهی کرده ‌اما نباید

به این عذرخواهی اعتماد کرد

نایب‌رئیس شورای امنیت روسیه با هشدار نسبت به وعده‌ها و بیانیه‌های سیاسی اوکراین افزود: اوکراین درباره این حادثه از ایران عذرخواهی کرده ‌اما نباید به این عذرخواهی اعتماد کرد، چون اوکراین تنها زبان زور و قدرت را می‌فهمد. سابقه رفتار مقامات کی‌یف ثابت کرده است که تعهدات شفاهی یا عذرخواهی‌های دیپلماتیک آنها فاقد اعتبار اجرائی

است.

مدودف در پایان با تشریح مواضع روسیه برای دست‌یابی به توافق سیاسی پایدار در بحران اوکراین تاکید کرد: شرایط مسکو برای پایان درگیری کاملاً روشن است؛ اتخاذ وضعیت بیطرف، غیرهسته‌ای و غیروابسته از سوی اوکراین، کنار گذاشتن سیاست‌های ناسیونالیستی و تحریم زبان روسی، و به رسمیت شناختن حاکمیت روسیه بر سرزمین‌های دونباس، زاپوریژیا و خرسون. به گفته وی، این اهداف یا از طریق دیپلماسی صریح محقق خواهد شد یا روسیه آن را در میدان نظامی به سرانجام خواهد رساند.