صاحاب مرده!(گفت و شنود)

گفت: تازه چه خبر؟!

گفتم: عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفته است؛‌ «‌اگر از ابتدا رقیق کردن اورانیوم ۶۰ درصد را پذیرفته بودیم، دو جنگ اخیر اتفاق نمی‌افتاد‌»!

گفت: اولاً؛ «جرج فریدمن‌» مشاور برجسته کاخ سفید با صراحت اعلام کرده بود که مشکل ما با ایران هسته‌ای نیست بلکه موجودیت ایران است! ثانیاً؛ ترامپ هنگام حمله اعلام کرد که حمله مشترک آمریکا و اسرائیل برای براندازی ایران است! ثالثاً؛ ترامپ بعد از شکست در اهدافی که مطرح کرده بود برای سرپوش گذاشتن بر شکست خود ادعا کرد که هدف حمله‌اش مسائل هسته‌ای بوده است!

گفتم: این عضو مرکزی کارگزاران گفته است نه فقط جنگی در میان نبود، بلکه اجرای مکانیسم ماشه، وقایع دی‌ماه، تشدید تحریم‌ها و حمله به زیرساخت‌های کشورمان نیز اتفاق نمی‌افتاد!

گفت: همه مردم دنیا و تمام صاحبنظران جهان، آمریکا و رژیم صهیونیستی را جنایتکار، قاتل دانشمندان و فرماندهان و کودکان دبستانی و بیماران در بیمارستان‌ها و شرکت‌کنندگان در مراسم عروسی و‌... می‌دانند ولی این عضو مرکزیت حزب کارگزاران با کمال وقاحت، جمهوری اسلامی ایران را مقصر می‌نامد و آمریکا و اسرائیل را تبرئه می‌کند!

گفتم: تقصیری ندارد! از شکست آمریکا عزادار شده است! یک خودکار قرمز صاحبش مرده بود، تا یک هفته مشکی می‌نوشت!