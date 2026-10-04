*با آزادسازی ساحل غربی یمن و تصرف یا انهدام صدها موضع حساس شامل تجهیزات آمریکایی، سعودی و اماراتی، فرودگاه‌ها، بنادر، مراکز راداری و پدافندی و ده‌ها پادگان فرماندهی توسط انصارلله، به‌عبارتی باید گفت بخش مهمی از سرمایه‌گذاری ۱۱ساله سعودی و امارات از بین رفت.

رهنما

*نخستین گزارش رسمی بازرس کل پنتاگون درباره جنگ با ایران حاکی است صدها ساختمان و سازه نظامی آمریکا در پایگاه‌های این کشور در کویت، بحرین، قطر، امارات، عربستان، عراق، عمان و اردن آسیب دیده یا منهدم شده‌اند. همچنین آمریکا در بخش دیپلماتیک نیز متحمل حدود ۱۸۴ میلیون دلار خسارت گردیده و حدود ۳۵۰۰ کارمند دیپلماتیک از منطقه خارج شده‌اند.

محی‌الدین

*عربستان انتظار داشت آمریکا در میدان یمن پشت آن بایستد. ولی آمریکا این کار را نکرد اکنون این پرسش جدی مطرح است. آیا واشنگتن شریک روزهای سخت است یا فقط فروشنده سلاح؟ تحولات یمن بار دیگر نشان داد تکیه بر حمایت واشنگتن و خرید میلیاردها دلار سلاح، تضمین‌کننده امنیت نیست. آیا عبرت می‌گیرند؟!

حاج‌شریفی

*با خروج نیروهای آمریکایی، عراق وارد مرحله‌ای جدید از تاریخ خود می‌شود. خروج این نیروها، مطالبه بخش بزرگی از مردم و جریان‌های سیاسی عراق بوده و تحقق آن را می‌توان گامی مهم در مسیر استقلال کشور دانست.

استیری

*پس از سقوط صدام و فروپاشی ساختارهای امنیتی عراق، آمریکای تروریست بالذات و رژیم جهنمی صهیونی 530 دانشمند عراقی و بیش از 200 استاد دانشگاه و شخصیت آکادمیک را که حاضر به همکاری با پروژه‌های آمریکایی و صهیونیستی نشده بودند یا ادامه حیات علمی آن‌ها به‌عنوان یک تهدید بالقوه تلقی می‌شد را ترور کردند! چقدر این دو جانور وحشی و آدم‌خوار به فکر توسعه کشورها هستند! قابل توجه غربگدایان!

جوادی

*هفته فراجا را به این محافظان امنیت و آرامش جامعه که در هر ماه تعدادی از همکاران خود را برای ثبات امنیت مردم فدا می‌کنند؛ تبریک عرض می‌کنیم و حسن عاقبت و موفقیت روزافزون را برایشان از خداوند قادر متعال خواستاریم.

حاجعلی‌بیگی

*روزنامه آمریکایی لس‌آنجلس تایمز می‌نویسد که ترامپ نفوذ سیاسی خود را در داخل و خارج از آمریکا از دست داده است. این نفوذ روزبه‌روز در میان اکثریت بزرگی از آمریکایی‌ها، از جمله شمار فزاینده‌ای از جمهوری‌خواهان و رهبران خارجی رو به کاهش است تا جایی که او به شخصیت کارتونی تبدیل شده است!

صاحبی

*نظام جمهوری اسلامی الحمدلله با اتکا به عنایات الهی و پشتوانه مردمی، پراکندگی زیرساخت‌ها و بازدارندگی ترکیبی خود، دشمن را به نقطه‌ای رسانده که هیچ گزینه‌ای جز تسلیم دربرابر اراده ملّت ما برایش باقی نمانده است.

مهرنوروزی

* در این دو سال علی‌رغم اختلاف‌سلیقه‌ها توانسته‌ایم یک هسته سخت بزرگ 90میلیونی به وسعت کل ایران علیه جریان مستکبر اپستینی بسازیم؛ هسته‌ای که تحت هر شرایطی پروژه اصلی ترامپ - نتانیاهو، یعنی براندازی را به شکست کشانده است. مراقب نفوذی‌ها و بدسلیقه‌ها باشیم!

حسن‌پور

*8 مهرماه (۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶) بنا به ادعای مقامات و رسانه‌های غربی، آخرین نیروها و تجهیزات نظامی آمریکا از خاک عراق خارج شد. اما با خروج آخرین سرباز آمریکایی، مسئله آمریکا در عراق را نمی‌‌شود پایان‌یافته تلقی کرد چرا که این شیطان بزرگ دسیسه‌ و نقشه‌های دیگری برای عراق در سر دارد تا حضور امنیتی- اطلاعاتی خود را به بهانه داعش و ... حفظ کند. نیروهای مقاومت باید بسیار مراقب این شیطانی که به شکل‌های مختلف درمی‌آید، باشند.

اباذری

*نامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به مردم آمریکا، روایتی بدون سانسور از اقدام‌های ضدایرانی کاخ‌سفید و ابعاد تجاوز علیه کشورمان است. ما این موضع و ادعا را داریم که میان سیاست‌های زورگویانه آمریکا و شهروندانش فاصله می‌گذاریم و مرگ بر آمریکای ما مرگ بر نظام سلطه است نه مردم!

نریمانی

*قابل‌توجه متولیان فرهنگی کشور! همان‌طور که می‌‍‌دانید؛ کشف حجاب و حمله به عفت عمومی یکی از اهرم‌های نقش‌آفرین دشمن در جنگ ترکیبی است، و بی‌توجهی درمقابل این ناهنجاری خطرآفرین و رها کردن آن به حال خود، بازی در زمین دشمن است؛ تا کِی و تا کجا قرار است این وضعیت همین‌گونه به حال خود رها باشد؟

پایوندی

*تمامی قرائن و شواهد علی‌رغم مذاکرات، از آماده شدن استکبار با همکاری کفتارهای زخمی منطقه برای حمله مجدد به ایران حکایت دارد. زهی خیال باطل. این‌بار کاری خواهیم کرد که نه‌تنها کشورهای منطقه، بلکه مردم آمریکا با تمام وجود و با تک‌تک سلول‌های خود اقتدار و عظمت ایران را لمس بکنند.

فیاضیان

*بر اساس نظرسنجی خبرگزاری آسوشیتدپرس که یک خبرگزاری آمریکایی است، ۶۳ درصد مردم آمریکا مدیریت ترامپ را عامل وخامت اقتصادی می‌‌دانند. این خبرگزاری گزارش داده میانگین قیمت هر گالن بنزین در ایالات متحده به ۴,۴۸ دلار افزایش یافته است.

خرم‌نیا

* گفته می‌شود درآمد نفتی ایران در ۶ ماه نخست امسال با احتساب وصولی شهریور ماه، از ۱۶ میلیارد دلار عبور کرده است. این افزایش درآمد می‌تواند دست دولت را برای تقویت حمایت‌های معیشتی از جمله افزایش مبلغ کالابرگ بازتر کند.

علم‌آبادی

*پروفسور ناصر سیم‌فروش، استاد تمام دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی و از چهره‌های ماندگار علوم‌پزشکی ایران، که جایزه ارولوژیست برتر انجمن جهانی اورولوژی دنیا را کسب کرده، در بیمارستان نیکان شرط ویزیت خانم‌ها را رعایت حجاب قرار داده است. ضمن تشکر از ایشان، می‌خواهم بگویم اگر مردم در هر شغلی چنین حرکتی می‌کردند بی‌حجابی و برهنگی در جامعه گسترش پیدا نمی‌کرد.

سلیم‌زاده

* یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای ناجوانمردانه تحریم‌هایی را که ۴۰ سال است اعمال شده در صفحه اول برجسته‌سازی کرده. آیا غیر از این است که با هدف هراس و کاهش تاب‌آوری اجتماعی مردم دست به این کار غلط زده است. چرا دادگاه مطبوعات برخورد نمی‌کند؟

پیغمبری

*مشکل مسکن در کشور، امروز به نقطه‌ای رسیده که دیگر قابل انکار نیست. در یک نظام اقتصادی و حکمرانی سالم، «خانه‌دار شدن» باید قاعده عمومی جامعه باشد و «مستأجری» استثنایی موقت برای دوران تحصیل یا مشاغل گذرا. ولی طبق آمارهای رسمی، نرخ مستأجری در کشور به حدود ۳۸ درصد و در کلان‌شهرهایی چون تهران حتی به مرز ۵۰ درصد رسیده که قابل قبول نیست.

صنیع‌خانی

*بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ تمام شد. ایران با ۱۹ طلا، ۱۸ نقره و ۱۵ برنز و مجموع ۵۲ مدال، ششم آسیا گردید. ناگویا برای ایران بعد از جنگ یک نقطه عطف بود. ایران فقط مدال‌های قدیمی‌اش را تکرار نکرد. در روئینگ زنان، وزنه‌برداری زنان، تکواندوی زنان، تنیس زنان و پدل، صفحه‌های تازه‌ای در تاریخ ورزش کشورمان باز کرد.

فضائلی

*مسئولان قوه قضائیه توجه به این‌ نکته داشته باشند که مجازات‌ها در حوزه پرونده‌های مبارزه با فساد، نه برای فرد فاسد و نه برای مدیری که در زیرمجموعه‌اش فساد رخ داده، بازدارنده نیستند. ضروری است در مورد این موضوع تصمیمات لازم اتخاذ شود.

سنجقی