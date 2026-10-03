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کد خبر: ۳۳۹۲۷۶
تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
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لزوم حفظ حریم توحید در زندگی

برخی عقاید که توده مردم ما در مسائل مذهبی پیدا می‌کنند، ریشه در جهالت مردم دارد. فرض کنید جانماز درست می‌کنند، فکر می‌کنند که این جانماز را قشنگ‌‌تر کند، عکس یک گنبد و بارگاهی روی آن، همان‌جا که می‌خواهد سجده کنند، می‌کشند. یا روی مهری که مردم می‌خواهند سجده کنند می‌آیند عکس گنبد و بارگاه می‌کشند، یا الله، محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین می‌نویسند، یعنی حریم‌هایی را که خود اسلام برای توحید قائل شده را برای اینکه مردم نلغزند حفظ نمی‌کنند. باید گفت: خود این نوع کارها شرک نیست، اما حریم توحید را شکستن است.(1)
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1- مجموعه آثار استاد شهید مطهری(ره)، (فلسفه تاریخ)، ج15، ص 944 و 945، با تلخیص و ویرایش

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