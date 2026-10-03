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کد خبر: ۳۳۹۲۷۴
تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
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خوش‌اخلاقی و عاقبت‌بخیری

یکی از مشرکین در جنگ اسیر شد. به او گفته شد: از جنگ با پیامبر(ص) دست بردار و بگو: «لااله‌الّاالله» ولی آن مرد مشرک نپذیرفت. می‌خواستند آن مرد مشرک را اعدام کنند که پیامبر(ص) فرمودند: دست نگه دارید! جبرئیل بر من نازل شد و گفت: خداوند می‌فرمایند: او را نکشید چون مردی خوش‌اخلاق و جوانمرد است. مرد مشرک از رسول خدا(ص) پرسید: واقعاً این سخن خدای تو است؟ حضرت محمد(ص) پاسخ دادند: آری! آن مرد گفت: اکنون شهادت می‌دهم که خدا یکی است و تو فرستاده خدا هستی. پیامبر(ص) فرمودند: خوش‌اخلاقی و جوانمردی این مرد، او را وارد بهشت کرد.(1)
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1- الخصال، ج1، ص77

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