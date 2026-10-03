پذیرش الهی با شرط توأمان بودن معرفت و عمل

قال الامام الصادق(ع): «لایقبل الله عملاً الّا بمعرفه و لامعرفه الّا بعمل، فمن عرف، دلّته المعرفه علی العمل، و من لم یعمل فلامعرفه له، الا انّ الایمان بعضه من بعض».

امام صادق(ع) فرمود: خداوند هیچ عملی را بدون معرفت قبول نمی‌کند، و بدون عمل هم معرفتی نیست (فکر و اندیشه دوام و بقاء ندارد). پس هرکس که شناخت پیدا کند، این معرفت او را به عمل راهنمایی می‌کند و کسی که عمل نکند، پس در واقع معرفت و شناختی ندارد. آگاه باشید ایمان به خدا بعضی از اجزایش از بعضی دیگر تغذیه می‌کنند.(1)

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1- الکافی، ج1، ص44