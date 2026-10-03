فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۹۲۷۳
تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

پذیرش الهی با شرط توأمان بودن معرفت و عمل

قال الامام الصادق(ع): «لایقبل الله عملاً الّا بمعرفه و لامعرفه الّا بعمل، فمن عرف، دلّته المعرفه علی العمل، و من لم یعمل فلامعرفه له، الا انّ الایمان بعضه من بعض».
امام صادق(ع) فرمود: خداوند هیچ عملی را بدون معرفت قبول نمی‌کند، و بدون عمل هم معرفتی نیست (فکر و اندیشه دوام و بقاء ندارد). پس هرکس که شناخت پیدا کند، این معرفت او را به عمل راهنمایی می‌کند و کسی که عمل نکند، پس در واقع معرفت و شناختی ندارد. آگاه باشید ایمان به خدا بعضی از اجزایش از بعضی دیگر تغذیه می‌کنند.(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الکافی، ج1، ص44

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

سران محترم سه قوه، لطفاً خودتان بخوانید!(یادداشت روز)

اینجا چه می‌کنی؟!(گفت و شنود)

دلار در کانال ۲۶۰ هزار تومان آقایان مشغول دیده‌بوسی با شیخ فتنه!

جنگ، اولین فرصت واقعی ایران برای خارج‌کردن آمریکا از منطقه است

سردار شهید محمد شیرازی نوکری ولایت را افتخار می‌دانست

کمدی بی‌ریا

کسب 3 طلا توسط کشتی آزاد و تکواندو کاروان ایران در رده ششم جدول رده‌بندی ایستاد

تقلای ترامپ برای فرار از بحران و شکست همزمان با ناتوانی از بازگشایی تنگه هرمز

تکنولوژی و نشانه‌ای از دین شیطانی

هدیه به خوانندگان